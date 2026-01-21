DAVOS, Suisse , le 21 janv. 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Suède, Ulf Kristersson, en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial, à Davos, en Suisse.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Kristersson ont réaffirmé les principes fondamentaux que sont la souveraineté et l'intégrité territoriale et ont réitéré que les décisions concernant l'avenir du Groenland relevaient uniquement du Groenland et du Danemark. Les dirigeants ont discuté de la coopération dans l'Arctique et ont mis l'accent sur les investissements réalisés par les Alliés de l'OTAN dans la défense et la sécurité de l'Arctique.

S'appuyant sur le partenariat stratégique Canada-Suède conclu en novembre, les dirigeants ont discuté de la possibilité d'accélérer la coopération en matière d'échange d'information ainsi qu'en matière de défense et de sécurité dans l'Arctique et dans la région euro-atlantique.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Kristersson ont convenu de rester en contact régulier alors qu'ils continuent à travailler ensemble sur ces priorités communes.

