OTTAWA, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Hier, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Jamaïque et président de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Andrew Holness, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York, aux États-Unis d'Amérique.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Holness ont discuté du renforcement des liens entre le Canada et la Jamaïque dans les domaines du commerce et de la sécurité, notamment par l'intermédiaire du Partenariat stratégique Canada-CARICOM.

Les dirigeants se sont dits préoccupés par la crise qui sévit en Haïti, ont souligné la nécessité d'une sécurité et d'une stabilité à long terme et ont convenu que la communauté internationale devait offrir de toute urgence plus de soutien en ce sens. Le premier ministre Carney a mis en lumière le financement de 60 millions de dollars que le Canada fournit en appui à Haïti et à la sécurité maritime, comme il avait été annoncé la veille à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Les premiers ministres resteront en contact.

