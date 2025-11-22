JOHANNESBURG (Afrique du Sud), le 22 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en marge du Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le premier ministre Carney et la présidente von der Leyen ont discuté du partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir lancé plus tôt cette année et ont salué les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ce dernier. Ils ont également discuté des priorités en matière de coopération pour l'année à venir, notamment dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie propre, de l'IA et de la défense. Alors que le Canada s'emploie à diversifier ses échanges commerciaux et à doubler ses exportations vers des pays autres que les États-Unis, de nombreuses possibilités s'offrent au Canada et à l'UE de renforcer leur relation.

À court terme, les dirigeants vont concentrer leurs efforts sur la conclusion des négociations en vue d'un accord bilatéral sur la participation du Canada à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (SAFE), afin d'accélérer la création de possibilités industrielles et d'approvisionnement en matière de défense pour le Canada.

Le premier ministre et la présidente ont réitéré leur soutien indéfectible à l'Ukraine alors que les discussions se poursuivent sur un plan de paix visant à mettre fin à la guerre d'agression menée par la Russie.

Le premier ministre Carney et la présidente von der Leyen ont convenu de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]