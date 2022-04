PARIS, le 14 avril 2022 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a rencontré ce matin Madame Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.

Les ministres ont convenu de l'importance pour le Canada et pour la France d'honorer le sacrifice des soldats canadiens tombés en juin 1944 à Juno Beach afin de rétablir la liberté et la démocratie en Europe. Ils se sont entendus afin d'apporter leur concours à une issue favorable du différend de voisinage qui fragilise le Centre Juno Beach (Courseulles-sur-Mer) et pour permettre de préserver ce lieu historique pour la France et le Canada.

À quatre mois des commémorations du 80e anniversaire du Raid de Dieppe, les ministres ont réaffirmé leur attachement mutuel à l'importance des commémorations et à un devoir de mémoire vivant.

