WASHINGTON, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis occupent une position stratégique unique, étant deux des pays les plus interdépendants au monde sur le plan de la prospérité et de la sécurité qui possèdent une capacité partagée d'être à la tête de l'économie carboneutre de l'avenir.

Lors de sa première visite officielle au Capitole des États-Unis depuis son entrée en poste, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, a participé à de nombreuses réunions durant deux jours avec ses principaux homologues, de hauts responsables fédéraux américains, des leaders d'opinion, des représentants des organisations non gouvernementales et des directeurs exécutifs canadiens d'institutions financières internationales.

Au cours de ces réunions, le ministre Guilbeault a insisté sur la solidité et l'importance de la relation entre nos deux pays afin que nous travaillions ensemble à lutter contre la pollution plastique et les changements climatiques, notamment en assainissant le secteur des transports, le secteur de l'électricité, et en travaillant ensemble au soutien des pays en développement afin de combattre les changements climatiques au moyen de la finance climatique internationale. Le ministre Guilbeault a également souligné l'importance de respecter les priorités climatiques internationales et de faire avancer les mesures cruciales visant à freiner et à inverser la perte de biodiversité, des dossiers qui seront au cœur des discussions lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27), qui se tiendra en Égypte en novembre prochain, et la Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique (COP15), qui se tiendra à Montréal en décembre.

Le ministre a rencontré la conseillère nationale pour le climat de la Maison-Blanche, Gina McCarthy, pour discuter de l'urgence de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et de la nécessité de continuer de faire avancer la collaboration pour le climat.

Le ministre a également rencontré la secrétaire de l'Intérieur des États-Unis, Deb Haaland, pour discuter de divers dossiers environnementaux et des conséquences dévastatrices de la perte de biodiversité et des changements climatiques, qui ne connaissent pas de frontières. Les deux diplomates ont rappelé la longue histoire de collaboration entre le Canada et les États-Unis dans le domaine de la qualité de l'air et de l'eau et de la conservation de la nature, y compris l'importance du partenariat avec les communautés autochtones et des efforts de conservation et d'adaptation climatique dirigés par les Autochtones. Le ministre a souligné les efforts déployés par le Canada afin d'accroître l'ambition mondiale pour mettre fin à la perte de biodiversité, notamment par le recours à des solutions fondées sur la nature. Le ministre a aussi rappelé que le Canada allait accueillir des délégués internationaux à Montréal en décembre 2022 dans le cadre de la COP15 qui sera axée sur la protection de la nature et les moyens de mettre un terme à la perte de biodiversité partout dans le monde.

Le ministre a ensuite rencontré le conseiller climatique du département du Trésor des États-Unis, John Morton, afin de mettre en commun des approches stratégiques pour favoriser la transition vers des énergies propres et une économie à faibles émissions de carbone et de discuter d'approches pour évaluer et atténuer les risques financiers liés au climat.

De plus, le ministre a rencontré individuellement le sénateur Sheldon Whitehouse, du Rhode Island, et le sénateur Bill Cassidy, de la Louisiane, pour discuter de l'action climatique et de la tarification du carbone.

Le ministre a aussi tenu une table ronde avec des leaders d'opinion et des organisations non gouvernementales pour parler de diverses priorités, comme la réduction des émissions dans tous les secteurs, et des mesures internationales dans les dossiers de la réduction des émissions de méthane, de la perte de biodiversité et des solutions climatiques fondées sur la nature, du financement de la lutte contre les changements climatiques et de la tarification du carbone. Le ministre a vanté les efforts déployés par le Canada à l'égard des changements climatiques et de l'environnement et a souligné l'importance de la mobilisation à tous les niveaux pour continuer de réaliser des progrès.

Le Canada et les États-Unis sont déterminés à maintenir leur étroite collaboration et à atteindre leurs objectifs environnementaux communs à l'approche de la COP27, de la COP15 et au-delà, afin d'accroître l'ambition mondiale dans le domaine du climat, de protéger la biodiversité, de réduire la pollution et de soutenir la création d'emplois verts.

