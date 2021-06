OTTAWA, ON, le 11 juin 2021 /CNW/ - L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, a participé à la réunion du comité directeur ministériel du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), organisée par les coprésidents actuels du comité directeur, le gouvernement de la Corée du Sud et la présidente principale de la société civile, Maria Baron, du Directorio Legislativo.

Le comité a centré ses discussions sur l'utilisation de la plateforme du PGO pour faire avancer les réformes de rétablissement de la réponse à la COVID-19, et sur la façon dont les membres peuvent collaborer à la création d'une coalition mondiale de gouvernements plus solide pour faire progresser le gouvernement ouvert en 2021.

La ministre Murray a souligné l'intérêt du Canada à tirer parti du processus du PGO pour faire avancer les réformes découlant de la réponse à la COVID-19 et trouver des moyens novateurs d'appliquer les principes directeurs et valeurs du Partenariat. Le Canada continue de se concentrer sur le développement et la mise en œuvre d'un 5e plan d'action national sur le gouvernement ouvert et a adopté une approche inclusive en collaborant avec de nombreux intervenants concernés par l'établissement du gouvernement ouvert, ainsi qu'avec d'autres intervenants pour concevoir le plan.

Les membres du Partenariat ont été encouragés à mettre de l'avant des réformes ambitieuses grâce à l'établissement de leurs propres plans d'action nationaux, comme l'un des principaux moyens pour atteindre certains des objectifs du PGO d'une manière visible et responsable. La ministre Murray a également discuté de la manière dont les membres pourraient progressivement intégrer le gouvernement ouvert dans tout ce qu'ils font et s'est engagée à promouvoir le gouvernement ouvert dans le cadre de son rôle de ministre du Gouvernement numérique.

La ministre Murray a également confirmé l'engagement du Canada à défendre, à l'échelle nationale et mondiale, la plateforme, les outils et les principes du PGO à divers sommets mondiaux en 2021. Le Canada contribuera à forger et à mobiliser une coalition politique plus forte en faveur du gouvernement ouvert et de la démocratie en vue du 7e Sommet mondial du PGO qui se tiendra en décembre 2021 ainsi que lors d'autres sommets mondiaux clés de 2021 axés sur le renforcement de la démocratie.

La ministre Murray a parlé du rôle du PGO en tant que groupe de liaison international, par exemple auprès des membres du G20 et du G7. La plateforme du PGO permet également d'échanger de bonnes pratiques sur des domaines d'intérêt commun et la ministre a encouragé le PGO à créer davantage de réseaux d'information pour permettre aux membres de nouer des liens et d'apprendre les uns des autres afin de renforcer les réformes du gouvernement ouvert.

La ministre Murray a décrit comment le Partenariat a permis au Canada de s'engager et de réaliser d'importantes réformes, ajoutant que les partenaires de la société civile ont été des essentiels pour faire avancer ces efforts. La ministre a donné l'exemple de l'Outil d'évaluation de l'incidence algorithmique qui a été créé dans le cadre du 4e Plan d'action national pour un gouvernement ouvert afin d'aider les institutions à mieux comprendre et à atténuer les risques associés aux systèmes automatisés de prise de décision et à l'utilisation de l'intelligence artificielle par le gouvernement.

En tant que fière membre du PGO, la ministre Murray a réitéré l'importance du processus du PGO dans la réponse et le rétablissement du Canada après la COVID-19, ainsi que l'importance d'intégrer les principes et les valeurs de responsabilité, de transparence, d'inclusion et d'ouverture dans tout ce que nous faisons, alors que le gouvernement continue de trouver des moyens novateurs de mieux servir les Canadiens et de mieux reconstruire.

Les faits en bref

Le PGO est une initiative mondiale axée sur le gouvernement ouvert, qui compte 78 nations membres et 76 gouvernements locaux, ainsi que des centaines d'organisations de la société civile.

Son objectif est d'obtenir des gouvernements qu'ils s'engagent à promouvoir la transparence, à donner du pouvoir aux citoyens, à lutter contre la corruption et à exploiter les nouvelles technologies pour renforcer la gouvernance, en partenariat avec la société civile et le secteur privé.

Le comité directeur du PGO est composé de représentants de 11 gouvernements et de 11 membres de la société civile.

