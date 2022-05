OTTAWA, ON, le 2 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture se sont réunis pour discuter des principaux domaines d'intérêt du secteur agricole au Canada. Cette réunion était un prélude important en préparation à la conférence annuelle de juillet. Elle a contribué à faire progresser les travaux menés par l'ensemble des ministres pour stimuler la croissance durable et la compétitivité dans le secteur agricole et agroalimentaire canadien.

Les discussions ont notamment porté sur le prochain cadre stratégique qui succédera au Partenariat canadien pour l'agriculture, qui prend fin le 31 mars 2023. Les échanges continus prépareront le terrain en vue de la conclusion de l'accord-cadre multilatéral (ACM), qui mènera à la mise en œuvre de l'Énoncé de Guelph.

Cette vision commune des ministres FPT de l'Agriculture vise à faire en sorte que nos producteurs agricoles, nos transformateurs d'aliments et les autres acteurs du secteur demeurent des chefs de file mondiaux en agriculture durable. Cette vision favorise une croissance durable de l'agriculture, tant d'un point de vue économique qu'environnemental, en créant les conditions permettant aux entreprises canadiennes de relever les défis changeants d'un marché canadien et mondial interconnectés. Afin de favoriser davantage une agriculture durable, les ministres ont discuté de la nécessité d'agir pour contrer les changements climatiques, ainsi que des possibilités pour le secteur de réduire ses émissions tout en maintenant ou en améliorant la compétitivité du secteur.

Les ministres, qui restent unis pour soutenir l'Ukraine, se sont également entretenus des inquiétudes persistantes en ce qui a trait à la sécurité alimentaire, aux réserves alimentaires mondiales et à l'approvisionnement en intrants essentiels, notamment les fertilisants. Le ministres ont traité des façons de maximiser la contribution canadienne à l'approvisionnement alimentaire mondial. Ils ont également reconnu que la situation actuelle cause de multiples pressions sur le système agricole et agroalimentaire, allant des producteurs aux consommateurs, et ils ont convenu de travailler ensemble pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement dans la mesure du possible.

Les ministres ont discuté des avancées de l'industrie dans le développement d'un code de conduite pour les détaillants et fournisseurs en alimentation. Le but du code de conduite est de s'assurer que toutes les conditions sont réunies au Canada pour permettre à tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement de prospérer. Les ministres ont remercié le comité de l'industrie pour son récent rapport, reconnu l'importance des travaux en cours, et ils inviteront les représentants de l'industrie à venir proposer un plan d'action concret lors de la prochaine réunion des ministres prévue en juillet.

Vu la situation sans précédent qui a cours à l'échelle mondiale cette année en lien avec la grippe aviaire hautement pathogène, les ministres demeurent convaincus qu'il faut continuer de travailler ensemble pour prévenir la propagation de la maladie et minimiser son incidence sur l'industrie et le commerce.

Les mesures de prévention et de préparation à l'égard de la menace que pose la peste porcine africaine (PPA) ont également fait l'objet de discussions. Les gouvernements entendent poursuivre leur collaboration afin de prévenir l'entrée de la PPA au Canada et ont convenu de faire progresser l'état de préparation pour intervenir et être prêts à aider le secteur à se rétablir en cas d'éclosion de PPA.

Les ministres se réuniront à nouveau en juillet à l'occasion de leur conférence annuelle de 2022 à Saskatoon, en Saskatchewan.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]