OTTAWA, ON, le 3 juin 2026 /CNW/ - Dans son rapport annuel publié aujourd'hui, la défenseure fédérale du logement recommande au gouvernement fédéral de mieux intégrer les droits de la personne dans ses initiatives portant sur le logement.

Le rapport annuel et les recommandations qui l'accompagnent portent sur ces deux initiatives déterminantes -- le prochain renouvellement de la Stratégie nationale sur le logement et le nouveau programme Maisons Canada -- ainsi que sur les possibilités qu'elles apportent dans la foulée. Le rapport souligne la nécessité que ces programmes s'appuient sur les droits de la personne et l'importance d'un leadership fédéral soutenu pour faire en sorte que chaque personne au Canada ait accès à un logement adéquat et abordable.

Le rapport annuel de cette année paraît alors que le Canada fait face à des défis économiques et sociaux importants. La crise du logement a des répercussions sur tous les aspects de la vie et accentue des obstacles tels que l'insécurité alimentaire, la pauvreté, le chômage, les problèmes de santé physique et mentale. Elle contribue aussi à l'augmentation de l'itinérance partout au pays. Pour régler ces problèmes interreliés, il faut des mesures urgentes visant à respecter et protéger le droit à un logement adéquat. Garantir à chaque personne un accès au logement, c'est libérer un potentiel immense -- pour chaque personne, pour les communautés et pour l'économie.

Une section primordiale du rapport contient une série de recommandations s'appuyant sur des avis d'experts, des travaux de recherche fondés sur les données probantes et une large mobilisation. Ces recommandations fournissent des orientations utiles sur les moyens à la disposition du gouvernement fédéral pour intégrer plus efficacement les droits de la personne dans les initiatives en matière de logement, afin de véritablement améliorer la situation en matière de logement de l'ensemble de la population, en particulier pour les groupes en situation de vulnérabilité. Les travaux de la défenseure fournissent aux décideurs fédéraux une lecture claire de ce qui fonctionne, ce qui doit être corrigé et les domaines où une action urgente s'impose.

Les années à venir représentent un moment charnière pour le Canada. En renouvelant la Stratégie nationale sur le logement au moyen d'une approche fondée sur les droits de la personne, le gouvernement fédéral a la possibilité d'harmoniser ses politiques sur le logement avec les engagements du Canada envers les droits de la personne tant à l'échelle nationale qu'internationale, de manière à ce que chaque personne ait accès à un logement dans la dignité.

Citation

« Quand les gouvernements travaillent en partenariat avec les personnes les plus touchées et conçoivent des politiques qui correspondent aux véritables besoins, on peut accomplir des changements durables. C'est ainsi qu'une approche fondée sur les droits de la personne ouvre la voie de façon claire et efficace vers des solutions à la crise du logement au Canada et vers un avenir plus inclusif. » - Marie-Josée Houle, défenseure fédérale du logement

En bref

Nos travaux de recherche montrent qu'il manque 4,4 millions de logements abordables au Canada.

Le nombre de personnes vivant dans des lieux extérieurs a plus que doublé depuis 2020 -- soit une augmentation de 107 % entre 2020-2022 et 2024.

Selon nos travaux de recherche, il faut faire passer la part de logements hors marché au Canada d'environ 3,5 % à 20 % du parc total de logements d'ici 2055. Cela exige de se fixer comme objectif immédiat de permettre la création de 100 000 logements très abordables par année.

Les recommandations comprennent des solutions concrètes pour aider les gouvernements à s'occuper de trois grandes priorités : Démontrer la responsabilité du gouvernement dans la mise en œuvre du droit à un logement adéquat Élaborer une nouvelle Stratégie nationale sur le logement fondée sur les droits de la personne et axée sur des résultats mesurables pour les groupes en situation de vulnérabilité Créer des logements adéquats, abordables et accessibles, et les préserver



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SOURCE Bureau du défenseur fédéral du logement

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