MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le présent communiqué de presse est diffusé conformément au Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés (« Règlement 62-103 ») par la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ ») à l'égard de sa participation dans Corporation Nuvei (« Nuvei »).

Nuvei a annoncé aujourd'hui la clôture de l'arrangement visant sa transformation en société fermée avec Advent International (« Advent »), avec le soutien de chacun des porteurs d'actions à droit de vote multiple de Nuvei (« actions à droit de vote multiple »), à savoir Philip Fayer, certains fonds d'investissement gérés par Novacap Management Inc. (collectivement, « Novacap ») et la CDPQ (l'« opération »).

Aux termes de l'opération, Neon Maple Purchaser inc. (l'« Acheteur »), une entité organisée par Advent, a fait l'acquisition, directement ou indirectement, de la totalité des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation de Nuvei (les « actions à droit de vote subalterne ») et des actions à droit de vote multiple (collectivement, les « actions de Nuvei ») à un prix de 34,00 $ US par action de Nuvei.

Avant la clôture de l'opération, la CDPQ était propriétaire de 17 652 159 actions à droit de vote multiple, soit environ 23,21 % des actions à droit de vote multiple alors émises et en circulation et 21,35 % des droits de vote alors en circulation.

Dans le cadre de l'opération, M. Philip Fayer, Novacap et la CDPQ (avec les entités qu'ils contrôlent directement ou indirectement) ont transféré leurs actions de Nuvei pour une contrepartie composée d'espèces et d'actions dans le capital de l'Acheteur.

À la suite de la réalisation de l'opération, la CDPQ est devenue actionnaire de la société mère indirecte de l'Acheteur et ne détient ni ne contrôle aucune action de Nuvei. La CDPQ détient maintenant indirectement environ 12 % des capitaux propres de la société fermée issue de la transaction.

Conformément aux exigences du Règlement 62-103, la CDPQ produira une déclaration selon le système d'alerte concernant sa participation à l'opération. Une copie de la déclaration selon le système d'alerte connexe de la CDPQ sera déposée auprès des commissions de valeurs mobilières compétentes et sera accessible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Équipe - Relations médias

CDPQ

514 847-5493

[email protected]

SOURCE CDPQ