REGINA, SK , le 18 juill. 2022 /CNW/ - Le vendredi 15 juillet 2022, 29 candidats ont reçu leur diplôme de la session d'été 2022 du Programme de formation des précadets autochtones (PFPA) à l'École de la GRC, Division Dépôt.

Le retour de la formation du PFPA de cette année était très attendu, car c'était la première session depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les candidats sont venus à l'École de partout au pays pour participer à ce programme de trois semaines qui a pour but d'offrir aux jeunes des Premières Nations, Inuits et Métis un aperçu de la carrière de policier.

La formation a débuté par une visite du commandant de la Division Dépôt et une bénédiction par Lyndon J. Linklater, gardien des connaissances.

Tout au long de leur formation, les participants âgés de 19 à 29 ans ont découvert les diverses carrières spécialisées et la diversité culturelle de la GRC. Ils ont étudié les techniques policières et ont rencontré des policiers autochtones de la GRC de partout au Canada. Plusieurs de ces policiers et mentors sont aussi d'anciens diplômés du PFPA.

Tout comme les cadets inscrits au Programme de formation des cadets, les membres de la troupe du PFPA vivent dans les dortoirs, mangent au mess et ont une cérémonie de promotion à la fin de leur programme. De plus, ils ont une troupe de mentors qui les guide tout au long de leur séjour ici, à l'École.

Les candidats qui réussissent la formation reçoivent ensuite le soutien nécessaire s'ils choisissent de continuer le processus de candidature pour devenir policier à la GRC.

Pour plus de renseignements sur le PFPA, veuillez visiter le site https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/programme-formation-des-precadets-autochtones

Citations

« Le PFPA donne aux jeunes Autochtones l'occasion de participer à une session de formation et de découvrir les possibilités qu'offre une carrière policière. Lorsque j'ai moi-même participé à ce programme, j'ai acquis la confiance et le savoir-faire nécessaires pour avancer et décider si cette carrière me convenait. »

- Caporale Maureen Greyeyes-Brant, coordonnatrice nationale, Bureau de la collaboration, de la concertation et de la responsabilité dans les relations GRC-Autochtones

« Nous étions ravis d'accueillir de nouveau des candidats au PFPA à l'École de la GRC. L'apprentissage collectif permet d'en savoir plus sur leurs cultures uniques et d'en améliorer notre compréhension pour nous aider à établir des relations avec les communautés que nous servons. »

- Surintendant principal Sylvie Bourassa-Muise, commandant de la Division Dépôt

Contexte

Le Programme de formation des précadets autochtones (PFPA) est une formation de trois semaines à l'École de la GRC à Regina, en Saskatchewan. Elle a pour but d'offrir aux jeunes des Premières Nations, Inuits et Métis un aperçu de la carrière de policier.

Ce programme permet à 32 personnes autochtones du Canada âgées de 19 à 29 ans de pratiquer le travail policier et de suivre la formation nécessaire pour devenir un policier de la GRC. Les membres de la troupe du PFPA viennent de partout au pays.

La diversité de notre effectif aide la GRC à mieux comprendre les questions culturelles et à collaborer plus étroitement avec les collectivités que nous desservons.

Ces candidats permettent à la GRC d'en savoir plus sur leurs cultures uniques et d'en améliorer notre compréhension pour nous aider à établir des partenariats et des relations plus solides avec les communautés autochtones du Canada.

