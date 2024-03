Le programme financera des projets innovants qui soutiennent la croissance de l'Internet à l'échelle mondiale.

LOS ANGELES, le 26 mars 2024 /CNW/ -. La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), organisation à but non lucratif qui se charge de coordonner le système des noms de domaine (DNS), a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de la fenêtre de candidatures au premier cycle de son programme d'aide financière. Cette étape initiale du programme mondial comprendra la distribution d'un financement pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars américains pour soutenir des projets sélectionnés qui favorisent le développement d'un Internet ouvert, résilient et interopérable à l'échelle mondiale.

Le Forum économique mondial estime que 70 % de la valeur économique qui sera créée au cours de la prochaine décennie reposera sur des modèles d'entreprise basés sur des plates-formes numériques. Cependant, 3,2 milliards de personnes n'ont pas accès à Internet, ce qui veut dire que plus d'un tiers de la population mondiale ne peut pas profiter des avantages de ces plates-formes porteuses de croissance. Le programme d'aide financière de l'ICANN vise à financer des solutions créatives et innovantes qui soutiennent la mission de l'ICANN. Il prendra en considération des projets qui contribuent à faire progresser l'innovation et les normes ouvertes au profit de la communauté Internet ; qui favorisent le développement, la diffusion et l'évolution des services et des systèmes qui sont à la base des systèmes d'identificateurs uniques de l'Internet ; et qui contribuent à la diversité, à la participation et à l'inclusion de toutes les communautés de parties prenantes et de toutes les régions géographiques.

« De la banque à la santé en passant par le commerce électronique et les transports, l'Internet est devenu indispensable dans notre vie quotidienne » a déclaré Sally Costerton, présidente-directrice générale par intérim de l'ICANN. « Mais il y a encore beaucoup trop de personnes, en particulier dans les pays les moins développés, qui ne sont pas connectées ou qui se heurtent à des obstacles qui les empêchent de profiter pleinement des avantages que l'Internet peut leur apporter. Grâce au programme d'aide financière de l'ICANN, nous apporterons notre soutien aux idées qui font progresser l'évolution et l'innovation des systèmes d'identificateurs uniques de l'Internet au bénéfice d'une communauté Internet de plus en plus nombreuse et inclusive. »

La fenêtre de candidatures restera ouverte jusqu'au 24 mai 2024 et l'annonce des bénéficiaires du premier cycle est prévue pour janvier 2025.

Pour plus d'informations sur le programme, et en particulier sur les conditions d'éligibilité et de dépôt de demandes, le guide de candidature du programme d'aide financière de l'ICANN est disponible sur https://icann.org/grant-program.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN consiste à garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. La société ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

