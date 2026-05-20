LOS ANGELES, 20 mai 2026 /CNW/ - La Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (ICANN) a annoncé aujourd'hui qu'elle procédera au changement de l'ancre de confiance du système des noms de domaine (DNS) le 11 octobre 2026. Ce changement, appelé roulement, est une étape importante pour préserver la sécurité, la stabilité et la résilience à long terme du DNS.

L'ancre de confiance est formellement connue sous le nom de clé de signature de clé (KSK) de la zone racine des extensions de sécurité du système des noms de domaine (DNSSEC). La KSK est la clé cryptographique qui sert de base à l'ancre de confiance de DNSSEC. Elle est utilisée pour vérifier que les réponses du DNS sont légitimes et n'ont pas été modifiées pendant leur transmission. Le DNSSEC permet de garantir que les internautes reçoivent des données DNS authentiques lorsqu'ils accèdent à des sites web ou à des services en ligne. Le processus de roulement consiste à remplacer la KSK actuelle par une nouvelle clé, l'objectif étant de renforcer la sécurité cryptographique à l'échelle du DNS mondial.

« Le roulement de l'ancre de confiance est un processus minutieusement coordonné qui permet de préserver l'intégrité du DNS », a déclaré Kim Davies, vice-président des services de l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet (IANA) et président de l'entité Identificateurs techniques publics (PTI). « La plupart des internautes ne remarqueront aucun changement, mais les opérateurs de logiciels DNS devront confirmer, avant le roulement, que leurs systèmes sont dûment configurés pour faire confiance à la nouvelle clé. »

L'ICANN, via ses fonctions IANA, assure la gestion de la zone racine du DNS ainsi que la coordination du roulement en collaboration avec des partenaires de l'ensemble de la communauté Internet mondiale. Afin de minimiser le risque d'interruption, l'ICANN publie la nouvelle KSK suffisamment à l'avance pour permettre aux opérateurs concernés de disposer d'assez de temps pour mettre à jour leurs systèmes et vérifier que les mécanismes de mise à jour automatique de l'ancre de confiance fonctionnent correctement.

Le processus de roulement suit un calendrier de mise en œuvre par étapes qui a débuté en 2024 et prendra fin en 2027. Au cours de cette période, les deux clés, à savoir la clé actuelle et la nouvelle clé, demeurent valides, ce qui laisse aux résolveurs récursifs - c'est-à-dire les systèmes exploités par des fournisseurs d'accès à Internet, des entreprises et d'autres acteurs qui recherchent et vérifient des informations du DNS pour le compte des utilisateurs - du temps pour adopter la nouvelle ancre de confiance avant que la nouvelle KSK commence à signer la zone racine en octobre 2026 et que l'ancienne clé soit retirée en janvier 2027.

Les opérateurs exploitant des résolveurs récursifs de validation, notamment ceux dotés d'ancres de confiance configurées manuellement ou de logiciels anciens, sont encouragés à vérifier leurs systèmes et à s'assurer qu'ils sont prêts pour le roulement. L'absence de mise à jour des systèmes peut entraîner des défaillances dans la résolution du DNS après la date du roulement.

De plus amples informations sur le roulement de la KSK, notamment des directives opérationnelles et des ressources techniques, sont disponibles sur la page d'information sur le roulement de la KSK de l'ICANN .

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN consiste à garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne et soutient ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ICANN .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

SOURCE ICANN

Contacts médias; Alexandra Dans, Directrice de la communication pour les Amériques, Montevideo, Uruguay, Tél. +598 95 831 442, [email protected], ou [email protected]