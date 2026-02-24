Des universités au Bahreïn, en Inde et au Mexique proposeront le programme AU

LOS ANGELES, 24 février 2026 /CNW/ - L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) annonce aujourd'hui le lancement de son programme de formation à l'acceptation universelle (AU). L'AU est une nécessité technique pour un internet multilingue, garantissant que tous les noms de domaine valides et les adresses électroniques connexes peuvent être utilisés par toutes les applications, appareils et systèmes compatibles avec internet, peu importe le script, la langue ou la longueur des caractères.

Le programme de formation à l'AU permet aux établissements universitaires d'intégrer des sujets tels que les noms de domaine internationalisés (IDN), l'internationalisation des adresses électroniques (EAI) et l'AU dans les programmes d'études pertinents, sans frais. L'ICANN travaille avec les universités pour donner des formations au corps professoral et intégrer ces sujets dans des cours nouveaux ou existants. Trois établissements universitaires ont signé des accords avec l'ICANN et intègrent actuellement le programme AU dans leurs offres de cours.

American University of Bahrain (AUBH) : « Nous sommes fiers de signer cet accord avec l'ICANN, qui représente une étape importante dans le renforcement de notre statut d'institution universitaire de premier plan dans les domaines de l'informatique et des technologies numériques de pointe », déclare Marwan Hameed, doyen du Collège d'ingénierie et d'informatique de l'American University of Bahrain. « L'intégration du programme d'acceptation universelle dans nos programmes améliore la préparation de nos diplômés à suivre le rythme des transformations rapides du paysage de l'internet et de la technologie, tout en leur ouvrant des possibilités plus larges de contribuer au développement. »





: « À l'Universidad Modelo, nous partageons l'idée d'intégrer tout le monde, et Internet a permis de concrétiser cette vision et de participer », déclare Jorge Carlos Canto Esquivel, coordonnateur universitaire du Centre de recherche Silvio Zavala de l'Université Modelo. « Notre devise est 'Para Si, Para Todos' (Pour vous, pou tout le monde), conformément à la vision de l'ICANN d'un internet unique et mondialement interopérable pour tous. » Institut de technologie de Sri Ramakrishna (SRIT) : « Cette collaboration est un tremplin vers l'engagement de l'institution envers l'avenir de la gouvernance de l'internet », déclare J. David Rathnaraj, directeur du Sri Ramakrishna Institute of Technology.

L'ICANN travaille également avec l'Association des universités africaines pour intégrer le programme dans les universités africaines.

À propos du programme d'AU

Le programme d'AU comprend 12 modules sur l'acceptation universelle et des sujets connexes, y compris l'internationalisation des applications logicielles, des IDN et l'EAI, qui sont essentiels à la mise en place d'un système multilingue d'internet et de noms de domaine.

L'importance de l'AU

L'AU est essentielle pour s'assurer que les noms de domaine, y compris les nouveaux domaines de haut niveau plus longs et ceux en différentes langues (dans leurs scripts), comme l'arabe, le chinois, l'hindi, le tamoul et le thaï, fonctionnent comme prévu dans le système de noms de domaine (DNS). Ces noms de domaine offrent aux utilisateurs un plus large choix d'identités numériques et permettent aux internautes de mieux embrasser et proliférer les traditions culturelles en ligne.

Les organisations des secteurs public et privé à l'échelle mondiale préparent leurs systèmes à l'AU pour mieux servir leurs communautés en prenant en charge les noms de domaine et les adresses courriel connexes dans les langues et scripts locaux. Les entités prêtes pour l'accès unifié sont prêtes pour toucher un plus large éventail d'utilisateurs actuels d'internet, ainsi que le prochain milliard de personnes qui seront mises en ligne.

La connaissance et la compréhension de l'internationalisation, les IDN, l'EAI et l'AU peuvent donner aux étudiants qui envisagent une carrière de développeur de logiciels ou une orientation technique connexe un avantage concurrentiel, en particulier au sein d'entités qui veulent être à l'avant-garde de leur industrie et qui suivent l'évolution rapide de la technologie multilingue et du DNS.

Pour en savoir plus, visitez https://www.icann.org/ua .

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de contribuer à garantir un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur l'internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro sur votre ordinateur ou un autre appareil. Cette adresse doit être unique pour que les ordinateurs sachent où la trouver. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. Créée en 1998, l'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif réunissant une communauté mondiale de participants. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.icann.org.

