BOMBAY, Inde, 10 mars 2026 /CNW/ - Le Forum communautaire de l'ICANN85, organisé par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en collaboration avec National Internet Exchange of India (NIXI) sous MeitY, a rassemblé des acteurs mondiaux de l'internet à Bombay pour discuter de la façon de soutenir un internet ouvert, sécurisé, inclusif et résilient dans l'écosystème mondial d'internet.

Le Forum communautaire de l'ICANN85 se déroule actuellement du 7 au 12 mars 2026 au Centre des congrès de Jio.

Forum communautaire de l'ICANN85 (PRNewsfoto/ICANN)

La cérémonie de bienvenue officielle a réuni aujourd'hui de hauts fonctionnaires et des dirigeants d'internet, dont Shri S. Krishnan, IAS, secrétaire, ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY), gouvernement de l'Inde ; Shri Rajesh Aggarwal, IAS, secrétaire principal, gouvernement du Maharashtra ; Shri Sushil Pal, secrétaire conjoint, MeitY, gouvernement de l'Inde ; Devesh Tyagi, directeur général, NIXI ; et président du conseil d'administration de l'ICANN, Tripti Sinha ; président et chef de la direction de l'ICANN, Kurtis Lindqvist ; et Shri Samiran Gupta, vice-président de l'ICANN pour la mobilisation des parties prenantes et directeur général de la région Asie-Pacifique.

« Internet est aujourd'hui devenu une infrastructure essentielle qui soutient les économies, les services publics, l'innovation et la vie quotidienne dans le monde entier. Alors que l'adoption du numérique continue de croître, il est important que nous travaillions ensemble pour veiller à ce que l'internet demeure ouvert, sécurisé, résilient et inclusif. Les plateformes comme l'ICANN rassemblent les gouvernements, le secteur privé, la communauté technique et la société civile pour renforcer l'approche multipartite de la gouvernance de l'internet. L'Inde reste déterminée à contribuer à ces efforts mondiaux et à construire une infrastructure numérique fiable qui soutient l'innovation, la coopération et la participation significative de toutes les régions », a déclaré Shri S. Krishnan, IAS, secrétaire, ministère de l'l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY), gouvernement de l'Inde.

« Internet aujourd'hui est un élément essentiel de la croissance économique, de la gouvernance et de la vie quotidienne. Les plateformes comme ICANN85 offrent aux gouvernements, aux experts techniques et aux intervenants de l'industrie une occasion importante de se réunir et de discuter de la façon dont nous pouvons maintenir un internet ouvert, sécurisé et accessible pour tous. De telles discussions contribuent à renforcer la coopération et à faire en sorte qu'internet continue de soutenir l'innovation et le développement dans toutes les régions », déclare Rajesh Aggarwal, secrétaire en chef du gouvernement du Maharashtra.

« Le monde devient plus complexe et parfois plus divisé, c'est précisément pourquoi la stabilité et l'intégrité d'internet sont plus importantes que jamais. Aujourd'hui, cet appel original sonne plus fort et plus vrai que jamais. Il nous demande d'être constants et disciplinés dans notre façon de travailler, transparents et responsables dans notre façon de décider, et inébranlables dans notre engagement envers un internet sûr, stable et reflétant la diversité de l'humanité qu'il sert », déclare Tripti Sinha, président du conseil d'administration de l'ICANN.

« J'aborde cette semaine avec un objectif concret. Je veux que nous quittions Bombay avec des progrès significatifs sur le travail que la communauté a priorisé, et avec un élan sur les étapes à venir », déclare Kurtis Lindqvist, président et chef de la direction de l'ICANN. « Pour ceux qui viennent d'arriver à l'ICANN, j'ajouterai une chose. Ne sous-estimez pas la valeur de votre point de vue et n'hésitez pas à contribuer. Cette communauté fonctionne mieux lorsque nous combinons une expérience approfondie avec un regard neuf et que nous faisons participer plus de personnes au travail, en particulier des régions qui n'ont pas toujours été au centre de ces conversations. »

Le Forum communautaire de l'ICANN85 est composé de plus de 200 sessions impliquant des gouvernements, des chefs de file de l'industrie, des experts techniques et des participants de la société civile du monde entier. Les séances portent sur les principaux enjeux liés au fonctionnement sûr et stable d'internet, y compris l'évolution du système de noms de domaine, les pratiques de cybersécurité et l'expansion prochaine des domaines génériques de haut niveau.

Les discussions au cours de la semaine souligneront l'importance du modèle multipartite dans la gouvernance d'internet, où la communauté de l'ICANN collabore pour élaborer des politiques, mettre en œuvre des solutions et soutenir le fonctionnement continu d'un internet sécurisé, stable et interopérable à l'échelle mondiale.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de contribuer à garantir un internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro, dans votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique, afin que les ordinateurs sachent où se trouver. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. Créée en 1998, l'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif réunissant une communauté mondiale de participants.

À propos du NIXI

Le National Internet Exchange of India (NIXI) est une organisation à but non lucratif créée sous l'égide du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) du gouvernement indien. Le NIXI joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'infrastructure internet de l'Inde en facilitant l'échange efficace du trafic internet national, en gérant les domaines de haut niveau .IN et .भारत (.Bharat) et en promouvant l'adoption des services internet dans tout le pays. Grâce à ses initiatives, le NIXI soutient un écosystème internet sûr, résilient et inclusif, en phase avec les ambitions de croissance numérique de l'Inde.

