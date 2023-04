Communiqué de presse d'Investissement Québec émis en vertu du système d'alerte - Acquisition d'actions dans le capital de Strategic Resources Inc.

MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - Ce communiqué de presse est émis en vertu du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés (le Règlement 62-103). Le 31 mars 2023, Strategic Resources Inc. (la Société ou l'Émetteur) a clôturé l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Métaux BlackRock Inc. (BlackRock) en contrepartie d'actions ordinaires de la Société (l'opération), laquelle opération constitue une prise de contrôle inversée de la Société par les actionnaires de BlackRock, incluant Investissement Québec (IQ), le tout conformément aux termes de la convention d'échange d'actions entre la Société, BlackRock et les actionnaires de BlackRock datée du 13 décembre 2022. Suivant la clôture de l'opération, IQ recevra un total de 22 566 086 actions ordinaires de la Société (après avoir donné effet à une consolidation d'actions (6 pour 1) approuvée par le conseil d'administration de la Société préalablement à la clôture de l'opération (la consolidation)).

En lien avec l'opération, IQ a également participé à un placement privé de reçus de souscription de la Société, en vertu duquel IQ a souscrit le 29 mars 2023 un total de 8 600 000 reçus de souscription de la Société, lui donnant droit de recevoir, sujet à la réalisation de toutes les conditions de clôture prévues à la Convention, un total de 1 433 334 actions ordinaires post-consolidation (le placement privé). Les reçus de souscription ont été automatiquement convertis en actions ordinaires en date d'aujourd'hui.

Avant l'opération et le placement privé, IQ ne détenait aucune action ordinaire ou autre titre de la Société. Suite à l'opération et au placement privé, deux transactions privées, IQ détient maintenant 23 999 420 actions ordinaires post-consolidation, représentant 40,81% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Ces 23 999 420 actions ordinaires acquises par IQ aux termes de l'opération et du placement privé ont une valeur totale de 71 998 260$.

IQ a acquis les actions ordinaires pour des fins d'investissement. IQ pourrait décider d'augmenter ou de réduire sa participation en actions ordinaires ou le contrôle qu'elle exerce sur ces actions de temps à autre dans le futur, selon les conditions du marché ou d'autres conditions pertinentes.

Une copie de la déclaration déposée en vertu du Règlement 62-103 peut être obtenue sur www.sedar.com ou en communiquant avec :

Premier vice-président, Affaires juridiques et Secrétariat d'Investissement Québec

1001 Boulevard Robert-Bourassa

Bureau 1000

Montréal (Québec) H3B 4L4

Adresse du siège de l'Émetteur :

Strategic Resources Inc.

1155 rue Metcalfe, Bureau 1539

Montréal (Québec) H3B 2V6

