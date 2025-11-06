WENDAKE, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) accueillent positivement le rapport du protecteur du citoyen. Celui-ci met en lumière que, malgré certaines avancées, beaucoup de travail reste à faire du côté du gouvernement du Québec pour atteindre les cibles de la Commission Viens.

Dans son rapport déposé ce matin, le protecteur du citoyen a formulé quatre recommandations. Parmi celles-ci, on note celle d'élaborer une stratégie gouvernementale sur la sécurisation culturelle, dont le déploiement incomberait à chaque ministère et organisme gouvernemental.

« Je reconnais que le gouvernement a fait certains ajustements budgétaires, mais pour bâtir une véritable relation de gouvernement à gouvernement, il est essentiel de travailler de concert avec les Premières Nations. Dans sa quatrième recommandation, le rapport du protecteur du citoyen indique clairement la marche à suivre : élaborer, en collaboration avec les Premières Nations et les Inuit, une loi de mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Cette approche permettra de renforcer la sécurisation culturelle et de respecter pleinement nos droits collectifs », affirme Francis Verreault-Paul, chef de l'APNQL.

Concernant la Loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux, le protecteur du citoyen souligne que le ministère de la Santé et des Services sociaux doit, en collaboration avec les Premières Nations, mettre en place une planification claire pour sa mise en œuvre.

« Toutes les recommandations doivent être prises en compte pour assurer une mise en œuvre complète et cohérente des moyens nécessaires pour intégrer une approche de coconstruction dans tous les services publics offerts aux Premières Nations, y compris ceux en matière de santé et de services sociaux. Garantir la sécurisation culturelle et abolir la discrimination systémique demeurent des enjeux centraux de notre société, tout comme la reconnaissance et la valorisation des langues autochtones. La mise en place d'un comité d'orientation sur les enjeux linguistiques propres aux Premières Nations est essentielle pour garantir des services inclusifs, équitables et véritablement respectueux de nos réalités », déclare Derek Montour, président du conseil d'administration de la CSSSPNQL.

Les actions concertées et le maintien d'un financement stable et récurrent des initiatives en matière de services sociaux, de justice et dans d'autres domaines sont essentiels pour garantir la mise en œuvre d'actions concrètes et éviter les bris de services qui affectent directement les Premières Nations.

L'APNQL et la CSSSPNQL attendent avec intérêt le prochain rapport du protecteur du citoyen, qui dressera le bilan des actions sur les enfants et les jeunes, un outil crucial pour mettre en avant les besoins et les priorités des gouvernements locaux des Premières Nations et soutenir leur droit inhérent à l'autodétermination.

À propos de l'APNQL

L'APNQL est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

À propos de la CSSSPNQL

La CSSSPNQL est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

SOURCE Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador

RENSEIGNEMENTS : Jérôme Gill-Couture, APNQL, Conseiller aux communications politiques, [email protected], 438-334-5742 - www.apnql.com; Maude Sigouin, CSSSPNQL, Conseillère en communications et médias sociaux, [email protected], 418-842-1540, poste 2307 - www.cssspnql.com