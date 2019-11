Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse - Il y a urgence d'agir, exhorte Le Barreau du Québec

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec souhaite que la réflexion amorcée par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent) ne se limite pas à l'application de solutions ponctuelles, mais qu'elle instaure aussi un mécanisme d'introspection permanent pour assurer l'arrimage optimal des moyens aux objectifs de la Loi sur la protection de la jeunesse. Soumettant aujourd'hui son mémoire devant la Commission Laurent, le Barreau du Québec réclame de manière pressante l'allocation immédiate de sommes exclusivement dédiées à la protection de la jeunesse pour pallier les difficultés urgentes.

« Qu'il s'agisse d'investir dans les services en matière de justice ou de mettre en œuvre des recommandations du rapport de la Commission Viens en matière de protection de la jeunesse en milieu autochtone, cet appel à l'action immédiate nous semble plus que nécessaire », souligne le bâtonnier du Québec Paul-Matthieu Grondin. « Peu importe leur situation ou leur parcours, les enfants du Québec doivent pouvoir grandir et s'épanouir en toute confiance, malgré les épreuves auxquelles ils devront faire face au cours de leur vie », ajoute le bâtonnier Grondin.

Le Barreau du Québec présente dans son mémoire un ensemble de recommandations et de propositions pour accroître l'efficacité du système social et judiciaire, pour responsabiliser davantage les acteurs du système (Cour du Québec, Directeur de la protection de la jeunesse, Tribunal des droits de la personne, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et magistrature, notamment), ainsi que pour resserrer l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse à travers les étapes de l'administration de la justice.

