Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs : Fin de trois journées d'auditions publiques à Montréal et à Val-d'Or

QUÉBEC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs terminaient aujourd'hui trois journées d'auditions publiques à Montréal et à Val-d'Or. Ces travaux faisaient suite à ceux amorcés en novembre dernier, à Québec.

Durant cette deuxième phase de consultations, les parlementaires se sont intéressés à plusieurs aspects de l'exploitation sexuelle des mineurs. Ils ont abordé l'importance de la sensibilisation et de la prévention, mais également la répression et la réadaptation des victimes, des survivantes, des proxénètes et des clients-abuseurs. Ces consultations ont également permis de mettre en lumière les enjeux particuliers rencontrés par certaines communautés, qu'elles soient autochtones, ethnoculturelles ou issues de la diversité sexuelle.

Les représentants et représentantes du réseau de la santé et des services sociaux, des groupes communautaires, des corps de police, du Grand Prix de Montréal, de l'Association des hôtels du Grand Montréal et de plusieurs communautés culturelles et autochtones ont proposé plusieurs pistes de solution aux membres de la Commission.

Les membres de la Commission ont profité de leur passage à Val-d'Or pour visiter le Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon et le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or.

Le travail de réflexion et de rédaction des membres de la Commission spéciale se poursuivra afin de soumettre un rapport à l'Assemblée nationale à l'automne 2020. D'ici là, il est possible de participer au mandat de la Commission spéciale en transmettant un mémoire par courriel à [email protected] jusqu'au 1er mars 2020, ou un commentaire en ligne sur le site Internet de l'Assemblée nationale.

