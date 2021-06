Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie : la population est invitée à prendre part à la réflexion

QUÉBEC, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie amorce, aujourd'hui, une nouvelle étape de ses travaux. Les membres invitent la population québécoise à se prononcer sur les enjeux au cœur de son mandat, soit l'élargissement potentiel de l'aide médicale à mourir pour les personnes en situation d'inaptitude et pour celles dont le seul problème médical est un trouble mental. Les citoyennes et citoyens sont invités à partager leur point de vue sur cette importante question en répondant au questionnaire en ligne, en transmettant un mémoire, en manifestant leur intérêt à prendre part à la deuxième phase d'auditions ou encore en transmettant un commentaire en ligne.

Les témoignages, les mémoires, les commentaires et les réponses fournis dans le cadre de la consultation guideront les membres dans leur réflexion. La deuxième phase de consultations particulières et d'auditions publiques, qui se déroulera en août, permettra également aux citoyennes et citoyens ainsi qu'à différents groupes de se prononcer sur le sujet.

« Malgré la complexité de ces enjeux, nous sommes convaincus que la société québécoise saura de nouveau mener cette discussion avec empathie et ouverture », a déclaré la présidente de la Commission spéciale, Mme Nancy Guillemette.

Rappelons que cette commission multipartite est composée de onze membres. La présidence est assurée par Mme Nancy Guillemette (Roberval), issue du groupe parlementaire formant le gouvernement. Mme Marie Montpetit (Maurice-Richard), issue du groupe formant l'opposition officielle, en est la vice-présidente, tandis que M. Gabriel Nadeau-Dubois (Gouin), du deuxième groupe d'opposition, et Mme Véronique Hivon (Joliette), du troisième groupe d'opposition, sont tous deux membres du comité directeur. La Commission doit déposer son rapport au plus tard le 19 novembre 2021.

Pour plus de précision sur les façons de participer aux travaux de la Commission, consultez le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse www.assnat.qc.ca/soinsfindevie.

Source:

Ann-Philippe Cormier

Secrétaire de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie

Assemblée nationale du Québec

Téléphone: 418 643-2722

Courriel: [email protected];

Renseignements :

Béatrice Zacharie

Conseillère en communication et relations médias

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 808-4102

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Liens connexes

http://www.assnat.qc.ca/