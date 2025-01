Commission spéciale portant sur les impacts des écrans chez les jeunes : les membres lancent une deuxième phase de consultations et d'auditions

QUÉBEC, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Ce jeudi 30 janvier, la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ) amorcera sa deuxième phase de consultations particulières et d'auditions publiques.

Il est prévu que ces consultations se déroulent les 30 et 31 janvier et les 3, 4 et 5 février 2025.

Les 12 membres de la Commission entendront près d'une trentaine d'organisations et de spécialistes. Ces témoins sont entre autres issus des domaines de l'éducation, de la santé et des services sociaux, des sciences de la consommation, des jeux vidéo et du numérique.

Voir l'horaire détaillé des auditions de janvier et février 2025 (en milieu de page)

Plus que quelques jours pour participer à la consultation en ligne

Rappelons que d'ici le 31 janvier, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut participer à la consultation en ligne menée par la Commission.

Ses membres souhaitent recueillir le point de vue du plus grand nombre possible de Québécoises et de Québécois sur les questions qu'elle étudie, dont :

le temps d'écran chez les jeunes;

les mesures d'encadrement des écrans, notamment à l'école et sur le Web;

l'accès aux réseaux sociaux;

l'utilisation des jeux vidéo;

la cyberintimidation.

En deux mois et demi, soit depuis le lancement de la consultation le 31 octobre 2024, près de 6 300 personnes y ont participé. Bien que préliminaire, ce résultat fait de la consultation de la CSESJ l'une de celles ayant récolté le plus de réponses.

De plus, les jeunes, principaux concernés par les travaux de la Commission, ont participé de façon considérable à la consultation. En effet, 27 % des personnes répondantes sont âgées de 14 à 24 ans.

Participer à la consultation en ligne

Les étapes des travaux menés par la Commission

Rappelons que l'Assemblée nationale a créé la commission parlementaire spéciale le 6 juin 2024.

Du 12 au 26 septembre 2024, lors de la première phase de consultations particulières et d'auditions publiques, la Commission a entendu une quarantaine de spécialistes et d'organisations.

Par la suite, au cours des semaines du 4 et du 18 novembre 2024, les membres de la Commission sont allés à la rencontre de plus de 500 élèves dans 6 régions du Québec. Ce sont 18 écoles primaires et secondaires de milieux diversifiés, publiques ou privées, francophones ou anglophones, qui ont été visitées, dont une école fréquentée par des jeunes des Premières Nations.

Après les consultations particulières qui se termineront le 5 février, les membres poursuivront les travaux en se penchant sur les données recueillies et l'information obtenue au cours des derniers mois en vue de la rédaction du rapport de la Commission. Celui-ci sera déposé au plus tard le 30 mai 2025.

Suivre les travaux de la Commission

Un comité directeur multipartite toujours en action

« Je suis très satisfaite des jalons importants qu'a posés la Commission jusqu'à maintenant. J'aborde la deuxième phase de consultations particulières avec optimisme puisqu'elle nous permettra d'approfondir des questions et enjeux soulevés lors des étapes précédentes et d'ainsi bonifier les réflexions », a mentionné Mme Amélie Dionne, présidente de la Commission et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

« La Commission a toujours affiché sa volonté de recueillir des points de vue diversifiés et de consulter le plus grand nombre possible de jeunes, d'experts et de citoyennes et citoyens. Cette deuxième phase est une occasion propice pour rencontrer de nouveaux groupes qui ne se sont pas exprimés jusqu'à maintenant », a souligné M. Enrico Ciccone, vice-président de la Commission et député de Marquette.

« Je tiens à rappeler à la population qu'il est toujours possible de se faire entendre sur la place des écrans chez les jeunes, une question qui nous touche toutes et tous dans notre quotidien, directement ou indirectement », a déclaré M. Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve.

« À la lumière des consultations et travaux réalisés et aussi de ceux à venir, nul doute que le rapport que déposera la Commission sera étoffé. Merci de vous être exprimés ou de prendre le temps de le faire au cours des prochains jours! », a ajouté M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia.

Source :

Mériem Lahouiou

Secrétaire de la CSESJ

Téléphone : 418 643-2722

Courriel : [email protected]

Renseignements :

Béatrice Zacharie

Conseillère en communication et relations médias

Téléphone : 418 808-4102

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec