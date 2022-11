Commission scolaire Eastern Shores - La pénurie de personnel de soutien scolaire et la précarité affectent la qualité des services dans les écoles anglophones

SEPT-ÎLES, QC, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ « La pénurie de personnel de soutien scolaire et la précarité affectent la qualité des services offerts aux élèves anglophones et ont des impacts nuisibles sur le personnel à la Commission scolaire Eastern Shores. »

Eastern Shores Union Support Staff (ESUSS-CSQ) (Groupe CNW/Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ))

Telle est la situation dénoncée par le vice-président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Stéphane Soumis, à l'occasion de son passage à Sept-Îles pour rencontrer les membres du personnel de soutien qui travaillent à la Commission scolaire Eastern Shores. Il profite de l'occasion pour faire le point sur leur réalité.

Une précarité généralisée

« La plus grande problématique est certainement le taux de précarité élevé, qui touche 80 % du personnel à la Commission scolaire Eastern Shores. Il ne faut pas se surprendre que cette dernière ait de la difficulté à recruter du personnel », déclare Stéphane Soumis.

Le personnel de soutien scolaire dans l'ombre

Le personnel de soutien scolaire représente 34 % de tous les travailleurs à la Commission scolaire Eastern Shores. Que ce soient le personnel administratif, manuel, technique, paratechnique ou des services directs aux élèves, ces personnes contribuent à l'éducation en appuyant le travail du personnel enseignant, professionnel et de direction. Le président d'Eastern Shores Union Support Staff (ESUSS-CSQ), Joe Dow, déclare que « nous sommes trop souvent oubliés, nous ne sommes pas que des travailleurs de l'ombre, nous méritons une reconnaissance pleine et entière ».

Revenu viable

Les données du Conseil du Trésor démontrent que la moyenne salariale du personnel de soutien scolaire, en 2022, est de 24 522 $ par année, alors qu'une étude de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) précise que le revenu viable, pour une personne seule à Sept-Îles, est de 34 814 $. Étonnamment, 80% du personnel de soutien scolaire travaillant à la Commission scolaire gagne moins que ce minimum viable.

Le grand nombre de postes à temps partiel explique en partie cette moyenne salariale. Dans l'éventualité où ces personnes obtiendraient des postes à temps complet, elles représenteraient encore près de la moitié de celles qui auraient des revenus de moins de 34 814$.

Améliorer la qualité des emplois du personnel de soutien scolaire

Le problème de la pénurie de personnel représente un enjeu majeur pour les membres de la FPSS-CSQ. La fédération revendique donc des mesures bien précises dans le cadre des présentes négociations pour améliorer l'attraction et la rétention du personnel.

Stéphane Soumis souligne quelques demandes « l'attraction et la rétention du personnel de soutien scolaire passent par des emplois de qualité avec des postes à temps complet, la fin des horaires brisés, la valorisation de tous les emplois de soutien scolaire et la conciliation travail-famille. Il faut des gestes concrets de la part du gouvernement pour régler ces problèmes et ça passe par la négociation ».

Le défi des écoles anglophones dans une province francophone

Pour maintenir les écoles anglophones dans une province francophone, il faut la contribution des gens du milieu, mais le recrutement du personnel est encore plus difficile lorsqu'on cherche des candidats bilingues « il n'est pas facile de trouver du personnel qui s'exprime en anglais pour toutes nos catégories d'emplois et il faut parfois recruter des gens unilingues francophones. Nous aimons la langue française, mais nous avons le défi de faire vivre notre communauté anglophone au quotidien, il faut donc se donner les conditions pour en attirer », mentionne Joe Dow.

Il ajoute que « malgré ce problème de recrutement, nous avons une stabilité dans les inscriptions des jeunes au préscolaire, au primaire et au secondaire. C'est rassurant de constater que nous avons encore notre place et notre importance dans la communauté anglophone ».

Des emplois plus attrayants ailleurs

Le président d'ESUSS-CSQ observe que des emplois plus attrayants sont offerts dans des entreprises de la région. « Plusieurs de nos membres, par exemple des secrétaires, des ouvriers ou des techniciennes en éducation spécialisée, sont attirés par ces postes où ils sont assurés d'obtenir plus d'heures de travail, une charge parfois moins lourde pour un salaire souvent plus avantageux ». Il conclut que « la Commission scolaire perd ainsi une précieuse expertise ».

Profil de ESUSS-CSQ

Eastern Shores Union Support Staff représente près de 200 membres qui travaillent à la Commission scolaire Eastern Shores. Il s'agit de personnel administratif, technique, paratechnique et manuel, plus spécifiquement de 21 différentes classes d'emplois. Le Syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 36 500 membres.

