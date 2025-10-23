COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR PLANIFICATION PLURIANNUELLE DE L'IMMIGRATION DU QUÉBEC 2026-2029

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DOIT ADOPTER UNE APPROCHE ÉQUILIBRÉE, QUI RÉPOND AUX BESOINS DE MAIN-D'ŒUVRE DU SECTEUR MANUFACTURIER

QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son passage en commission parlementaire pour la consultation sur la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a demandé au gouvernement du Québec de travailler de façon constructive afin de soutenir les entreprises manufacturières, dans un contexte où plus de 11 000 postes demeurent vacants et où près d'un quart des travailleurs du secteur ont plus de 55 ans.

Des recommandations pour un modèle d'immigration durable

MEQ souhaite que la planification 2026-2029 ouvre la voie à une réforme durable et prévisible du système d'immigration. L'organisation formule plusieurs recommandations pour mieux arrimer les politiques aux besoins du marché du travail, notamment :

Adapter les programmes aux réalités régionales, en tenant compte des salaires moyens et des besoins spécifiques des MRC ;

Favoriser le transfert des travailleurs étrangers temporaires vers la résidence permanente, notamment en revoyant les paramètres du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) ;

Fixer les seuils d'immigration permanente entre 65 000 et 75 000 personnes par année, le temps d'évaluer les impacts des réductions de l'immigration temporaire ;

Augmenter la francisation en milieu de travail et offrir davantage de cours en ligne et à l'étranger pour faciliter l'intégration linguistique.

L'urgence de régler la question des TET

MEQ a réitéré l'importance que le gouvernement fédéral adopte une clause grand-père afin de permettre aux travailleurs étrangers temporaires (TET) déjà présents au Québec de demeurer en poste dans les entreprises manufacturières. Pour MEQ, cette mesure est essentielle afin d'éviter une perte immédiate de main-d'œuvre qualifiée. Elle demande au gouvernement du Québec de poursuivre les efforts afin que le fédéral adopte rapidement cette mesure essentielle.

Citation

« Il ne s'agit pas seulement de combler des postes, mais de maintenir des lignes de production, des emplois québécois et des régions entières à flot. Les travailleurs étrangers temporaires déjà intégrés doivent pouvoir rester, au nom de la stabilité économique et de la continuité des opérations de bon nombre d'entreprises », a déclaré Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

Construire un futur économique viable

Conscients que l'immigration n'est pas la seule solution aux enjeux de main-d'œuvre, MEQ appelle le gouvernement du Québec à adopter une approche structurante en termes de main-d'œuvre, axée sur la prévisibilité, l'utilisation des nouvelles technologies, l'adéquation formation-emploi, la revalorisation des métiers manufacturiers et le rehaussement des compétences.

Citation

« L'immigration est certainement une des solutions aux enjeux de main-d'œuvre. Cependant, pour soutenir réellement le secteur manufacturier, il faut une réelle stratégie intégrée qui soutient l'automatisation, le rehaussement des compétences et la revalorisation des métiers manufacturiers, tout en accompagnant la transition démographique. Nous espérons que la nouvelle vision économique de François Legault qui sera dévoilée sous peu prendra ces éléments en considération », a ajouté Julie White.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

