Commission d'enquête publique - La CAQ refuse à nouveau de faire la lumière sur la gestion de la COVID-19 dans les CHSLD et les RPA

QUÉBEC, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - Ce matin, à la demande de la députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé, Marie Montpetit, une séance de travail des membres de la Commission de la santé et des services sociaux s'est tenue afin de déterminer la saisie, ou non, d'une pétition. Cette dernière demande au gouvernement caquiste de mettre en place, dès que possible, une commission d'enquête publique et indépendante sur la gestion de la pandémie de la COVID-19 dans les CHSLD et les RPA du Québec.

L'Opposition officielle déplore que les élus représentant le gouvernement aient voté contre cette demande de saisie d'une pétition qui, rappelons-le, a été signée par plus de 6 000 personnes et déposée à l'Assemblée nationale le 11 novembre dernier. Considérant que la pandémie de la COVID-19 a emporté près de 4 000 personnes dans les CHSLD et les RPA au printemps dernier et qu'encore aujourd'hui, des aînés décèdent dans les établissements et que la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a reconnu que la gestion de la première vague a été un échec de son gouvernement, des réponses s'imposent.

« C'est décevant et choquant de voir les élus caquistes voter, encore une fois, contre notre demande de commission d'enquête publique. Ultimement, ils votent contre la transparence. Nous sommes encore dans la crise, un état des lieux est nécessaire. La CAQ doit avoir le leadership nécessaire et doit répondre aux questionnements des Québécoises et des Québécois. »

Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé.

« La pandémie de la COVID-19, nous le savons, est un défi collectif extrêmement difficile à surmonter. Tous ensemble, nous pouvons avancer et nous en sortir. Toutefois, pour ce faire, il faut comprendre ce qui s'est passé. Les milliers de personnes décédées ont également laissé derrière elles des familles et des proches qui pleurent encore la perte d'un être cher. La CAQ leur doit des réponses. Le gouvernement doit tirer des leçons sur ce qui s'est passé afin de ne plus jamais vivre ce que les aînés et leurs familles ont vécu. Nous sommes déçus de voir les élus caquistes voter contre, encore une fois, notre demande de commission d'enquête publique qui se veut constructive et qui cherche à faire toute la lumière sur une période sombre de notre histoire. »

Monique Sauvé, députée de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle pour les Aînés.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du Leader de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]