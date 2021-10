Commerce International Québec et Investissement Québec International se mobilisent pour assurer la relance des exportations et soutenir les entreprises exportatrices québécoises

MONTRÉAL, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Commerce International Québec (CIQ), le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX), et Investissement Québec International ont conclu une entente établissant les responsabilités respectives des ORPEX et d'Investissement Québec International en matière de services de soutien aux exportations des entreprises québécoises.

Les exportations représentent un levier incontournable pour la relance de l'économie du Québec et de ses régions. En mars dernier, le gouvernement du Québec et Investissement Québec International dévoilaient le Plan d'action pour la relance des exportations (PARE), une initiative visant à accroître les exportations québécoises. Parmi les axes d'intervention, le PARE inclut la bonification et l'actualisation du soutien à la concrétisation de projets d'exportation, notamment en favorisant une meilleure concertation des intervenants du milieu.

L'entente convenue entre CIQ et Investissement Québec International permettra d'assurer une meilleure prise en charge des projets des entreprises exportatrices et d'orienter les entreprises vers le bon partenaire, en fonction de leurs besoins et de leur niveau de maturité. L'objectif recherché avec cette collaboration accrue est d'avoir un impact direct sur l'accroissement des exportations et des revenus des PME.

Ainsi, les organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) offriront des services d'accompagnement aux entreprises débutant leurs stratégies à l'exportation et celles souhaitant améliorer leurs capacités d'exportation. De leur côté, l'équipe d'experts d'Investissement Québec International appuieront les exportateurs en croissance ainsi que les exportateurs chevronnés qui sont déjà présents sur les marchés hors Québec.

Les entreprises ayant un projet d'exportation peuvent consulter la page d'Investissement Québec International (https://www.investquebec.com/quebec/fr/international.html) ou celle de l'ORPEX de leur région pour identifier quelle organisation est la mieux placée pour les soutenir.

CITATIONS

« Avec la réforme d'Investissement Québec, la création d'Investissement Québec International et le Plan d'action pour la relance des exportations, dévoilé récemment, notre gouvernement va plus loin que jamais pour appuyer les entreprises dans leurs démarches d'exportation. Grâce à l'entente établie aujourd'hui avec les ORPEX, on prouve une fois de plus qu'on fait ce qu'il faut pour offrir à nos entreprises tout le soutien dont elles ont besoin pour se démarquer et réussir sur les marchés internationaux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« Afin de stimuler les exportations, il est essentiel de joindre les forces des experts de l'écosystème pour offrir les outils nécessaires aux entreprises exportatrices permettant de soutenir leur croissance. Cette initiative d'Investissement Québec International et des ORPEX de toutes les régions du Québec permettra aux acteurs du milieu de coordonner leurs actions afin de mieux accompagner les entreprises exportatrices, tout au long du processus d'exportation. »

Hubert Bolduc, Président, Investissement Québec International

« Ce cadre de collaboration est un outil indispensable qui repose sur une compréhension commune et partagée des besoins des entreprises exportatrices. Il prend la forme d'un modèle opérationnel facilitant les échanges et le transfert d'information entre nos organisations; ce sont toutes les entreprises du Québec qui en bénéficieront dans leurs démarches hors Québec et à l'international. »

Nadine Brassard, Directrice générale et commissaire à l'international chez SERDEX International et Présidente de Commerce International Québec

À propos du Plan d'action pour la relance des exportations (PARE)

Élaboré conjointement par le ministère de l'Économie et de l'innovation (MEI), Investissement Québec International (IQI), le ministère de Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC), le plan a pour objectif de relancer les exportations québécoises afin que leur valeur atteigne 50 % du PIB québécois, d'ici 5 ans. Doté d'un cadre financier de 500 millions de dollars, le PARE prévoit la mise en œuvre de dix actions concrètes soit de bonifier et d'actualiser le soutien à la commercialisation et à l'exportation, d'offrir un accompagnement plus personnalisé aux chefs de file en matière d'exportation et qu'implanter un service d'accompagnement virtuel sur les marchés.

À propos de Commerce International Québec

Commerce International Québec assure le leadership et le développement des exportations dans toutes les régions du Québec par l'entremise de ses membres, les 20 organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX). Commerce International Québec regroupe plus de 45 experts spécialisés à l'international et entièrement dédiés à l'accompagnement des 10 000 PME québécoises exportatrices partout au Québec.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Renseignements: Sources: Isabelle Fontaine, Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél.: 514 876-9359; Nadine Brassard, Présidente, Commerce International Québec, Tél.: 418 668-5500