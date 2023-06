Commentaires de la CDPQ sur le rapport du Centre sur la productivité et la prospérité

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - À la suite de la publication du rapport « Productivité du secteur public québécois : La Caisse de dépôt et placement du Québec » du Centre sur la productivité et la prospérité (« le Centre »), la CDPQ tient à en commenter certains aspects et à rectifier plusieurs affirmations faites par ses auteurs.

D'emblée, il est important de souligner que le Centre reconnait à travers son document que la CDPQ a, au fil des années, bien géré son double mandat. Ce souci constant de générer des rendements optimaux dans le respect des politiques de placement des déposants tout en contribuant au développement économique du Québec constitue le moteur de l'ensemble des équipes de la CDPQ.

Aussi, le rapport souligne le fait important que trois grands régimes de retraite dont bénéficient les Québécois sont en excellente santé financière. Il y est d'ailleurs clairement reconnu que « le rendement généré par la Caisse permettra aux déposants d'honorer leurs engagements présents et futurs. » C'est essentiellement aussi le cas de l'ensemble des déposants de la CDPQ.

Toutefois, plusieurs autres affirmations erronées contenues dans le rapport nécessitent d'être révisées ou corrigées. Nous en présentons ici quelques-unes. À cet égard, une demande de rencontre par les auteurs durant la préparation du rapport aurait permis de clarifier ces éléments avant sa publication et d'éviter plusieurs erreurs de faits.

Utiliser un indice de référence rigoureux - Le rapport critique la pertinence de l'indice de référence utilisé par la CDPQ afin d'évaluer sa performance. La CDPQ est toutefois le seul des huit grands fonds au Canada à adhérer aux normes GIPS, la norme la plus élevée en termes de transparence et de divulgation des rendements dans l'industrie. Rappelons que pour répondre à ces normes, un audit externe, incluant la révision de l'indice de référence de la CDPQ, doit être assuré. Chaque année, le rapport GIPS est publié dans le rapport annuel de la CPDQ.





Indice 2009 - 2022 RPC 9,7 % RRQ 8,5 % PSP 8,3 % OTPP 8,2 % OMERS 7,7 % CDPQ 7,6 % HOOP 7,2 % AIMCo 7,0 %

Refléter le bon niveau de risque - Dans son document, le Centre simplifie à outrance l'évaluation de la performance en proposant d'utiliser un indice de comparaison de base 85 % actions - 15 % obligations, qu'utilise le fonds du RPC et qui est loin de représenter un indice représentatif pour les pairs canadiens. Pourtant, la grande majorité de nos déposants maintient un niveau de risque largement inférieur à celui d'un tel portefeuille pour répondre à leurs besoins à long terme.



L'utilisation d'un indice à 60 % actions - 40 % obligations reflète de façon beaucoup plus appropriée le niveau de risque visé dans la gestion du portefeuille. En considérant cette composition, la valeur ajoutée générée par la CDPQ est constante depuis 2009, et en hausse depuis 2020, totalisant plus de 44 G$ au bénéfice des déposants. La comparaison faite par le Centre n'est donc pas appropriée.





D'une part, la performance du portefeuille de placements privés et de ses actifs est régulièrement évaluée selon les ventes de sociétés en portefeuille, des transactions récentes dans les mêmes secteurs, ou des sociétés comparables dans les marchés publics. La rigueur des données de rendement de ce portefeuille est démontrée par le suivi des normes les plus strictes et est validée par des vérificateurs externes et des évaluateurs indépendants à toutes les étapes du processus.



D'autre part, bien que la valeur générée par les placements privés constitue un gain majeur pour nos déposants, celle-ci représente environ 50 % de la valeur ajoutée générée par l'ensemble du portefeuille de la CDPQ. Cette proportion reflète le risque plus élevé associé à ce portefeuille pour lequel on doit donc s'attendre à des rendements conséquents. L'ensemble de la valeur complémentaire a été générée par les autres portefeuilles sous gestion. La réalité se situe donc loin de ce que peut laisser entendre le rapport publié.





C'est pour cette raison que toutes les institutions calculent le poids de leurs coûts en fonction de la valeur de leur actif net moyen. Le ratio moyen des coûts de la CDPQ au cours des trois dernières années, de 2020 à 2022, a été d'environ 35 % plus faible que la moyenne de ses pairs canadiens sur la même période.

