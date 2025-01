Comment le milieu de la culture a-t-il évolué depuis 25 ans au Québec?

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Saviez-vous qu'entre 1998 et 2023, le nombre de cinémas actifs au Québec a diminué de 22 %, passant de 119 à 93? Et que pour la même période, le nombre de films québécois projetés a augmenté de 316 %, passant de 31 à 129? À l'occasion de son 25e anniversaire, l'ISQ diffuse des portraits statistiques de l'évolution du Québec élaborés à partir de ses travaux. Ceux diffusés aujourd'hui portent sur la culture et sur la participation citoyenne.

Habitudes de fréquentation : diminution pour le théâtre et hausse pour les spectacles d'humour

Ventes d’albums selon le type de support, Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Part de l’effectif des professions de la culture et des communications dans la population active expérimentée, 1996 à 2021 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

La fréquentation des spectacles en arts de la scène au Québec est demeurée relativement stable entre 2004 et 2016, avant de connaître une croissance notable entre 2017 et 2019. En 2022, les lieux de diffusion de spectacles ont enregistré 7,6 millions d'entrées, un résultat comparable à la moyenne prépandémique de 2015 à 2019.

On observe toutefois un changement dans les habitudes de fréquentation des spectacles. En 2004, les spectacles pour lesquels il y a eu la plus forte part d'entrées sont les spectacles de théâtre (24 %); en 2022, les spectacles d'humour étaient en tête (21 %). Entre 2004 et 2022, l'assistance des représentations théâtrales a diminué de 35 % alors que celle des spectacles d'humour a augmenté de 63 %.

Une industrie de la musique complètement bouleversée

En 1999, seulement 15 % de la population écoutait de la musique sur Internet. Le genre musical le plus populaire, écouté par le quart de la population, était alors le rock populaire. Les moyens les plus courants pour écouter de la musique étaient la radio FM, les CD, les vinyles et les cassettes.

En 2023, au Québec, il ne s'est vendu que 700 000 CD comparativement à 12,3 millions en 2002. C'est plutôt l'écoute sur les plateformes de service de diffusion de musique en continu sur demande qui est en croissance. Près de 28 milliards d'écoutes ont été faites sur ces plateformes en 2023.

La musique populaire et le R&B, hip-hop et rap se retrouvent à la tête des genres musicaux les plus écoutés au Québec sur ces services (respectivement 29 % et 22 %).

Plus de professions liées au domaine de la culture et des communications au Québec que dans le reste du Canada

Au cours des 25 dernières années, entre 1996 et 2021, la part de l'effectif des professions culturelles est passée de 2,7 % à 4 % de la population active, ce qui témoigne de la vitalité de nos industries culturelles et de leur développement. Aussi, en 2021, la proportion de femmes dans les professions culturelles était de 54 %, soit 5 points de pourcentage de plus qu'il y a 25 ans.

La part de l'effectif des professions liées au domaine de la culture et des communications est plus élevée au Québec qu'en Ontario ou ailleurs au Canada.

Stabilité de la culture dans le PIB

Dans les dernières années, la part de la culture dans le PIB est restée relativement stable, à près de 3,5 % en moyenne. Par rapport à l'ensemble de l'économie du Québec, le poids des industries de la culture s'élevait à 3,4 % en 2022, soit près de 17,4 milliards de dollars.



Depuis 25 ans, l'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

