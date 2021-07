DRESDEN, ON, le 21 juill. 2021 /CNW/ - À l'occasion du jour de l'émancipation, le 1er août, vous pourrez assister à une semaine d'activités numériques proposées par la Fiducie du patrimoine ontarien, qui célèbrent et explorent les communautés noires de l'Ontario et le patrimoine noir par le biais d'une programmation vidéo attrayante et éducative produite par le Site historique de la Case de l'oncle Tom. La programmation sera lancée le lundi 26 juillet et se déroulera tout au long de la semaine précédant le jour de l'émancipation, le 1er août.



Ce que l'émancipation représente

Le jour de l'émancipation est une célébration de la liberté. Il commémore la Loi sur l'abolition de l'esclavage , qui a été promulguée le 1er août 1834. Cette loi a libéré plus de 800 000 personnes d'ascendance africaine dans l'Empire britannique. Depuis lors, le jour de l'émancipation est célébré chaque année le 1er août ou aux alentours de cette date. Il s'agit d'une importante expression d'identité pour les communautés noires et d'un rappel de la lutte permanente que mènent les personnes d'ascendance africaine pour que la société soit plus inclusive et diversifiée.

Cette journée est particulièrement populaire dans les régions où se sont installés les réfugiés de l'esclavage américain - notamment à Windsor, Toronto, Hamilton, Owen Sound ainsi que l'actuelle Dresden, où se trouve le Site historique de la Case de l'oncle Tom.

Programme virtuel du jour de l'émancipation au Site historique de la Case de l'oncle Tom

Depuis 2005, le Site historique de la Case de l'oncle Tom célèbre le jour de l'émancipation en réunissant des historiens, des conteurs, des artistes et des musiciens pour des activités d'une journée qui explorent de façon créative le patrimoine noir de l'Ontario. Cette année, le jour de l'émancipation au Site historique de la Case de l'oncle Tom sera célébré de façon virtuelle.

À partir du 26 juillet et jusqu'au 1er août, la Fiducie diffusera quotidiennement des vidéos sur sa chaîne YouTube, ses médias sociaux et son site Web. Les vidéos iront d'entretiens avec des auteurs, des cinéastes et un archéologue sous-marin à des démonstrations de cuisine et des spectacles musicaux. Toutes les vidéos examineront et célébreront différents aspects de l'histoire et de la culture des Noirs en Ontario, ainsi que les contributions passées et présentes des Ontariennes et des Ontariens noirs dans tous les secteurs de la société.

Cette année, les Ontariennes et les Ontariens sont également invités à participer à une visite virtuelle gratuite et en direct du Site historique de la Case de l'oncle Tom, le lundi 26 juillet et le vendredi 30 juillet. La préinscription est obligatoire. Réservez votre billet gratuit sur Eventbrite.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de cette année, rendez-vous sur notre site web.

Faits en bref :

Le Site historique de la Case de l'oncle Tom appartient à la Fiducie du patrimoine ontarien, qui en assure l'exploitation. Ce complexe de deux hectares (cinq acres) célèbre la vie et l'œuvre du révérend Josiah Henson , une personne d'importance historique nationale, et raconte l'histoire des premiers établissements noirs de l' Ontario .

, une personne d'importance historique nationale, et raconte l'histoire des premiers établissements noirs de l' . Le révérend Josiah Henson était un célèbre abolitionniste et un conducteur de chemin de fer clandestin. Il a échappé à l'esclavage aux États-Unis et s'est enfui dans le Haut-Canada avec sa famille en 1830, où il a participé à la création de l'établissement Dawn à l'emplacement actuel de Dresden . Son autobiographie a inspiré Harriet Beecher Stowe pour l'écriture de son roman anti-esclavagiste La Case de l'oncle Tom.

était un célèbre abolitionniste et un conducteur de chemin de fer clandestin. Il a échappé à l'esclavage aux États-Unis et s'est enfui dans le Haut-Canada avec sa famille en 1830, où il a participé à la création de l'établissement Dawn à l'emplacement actuel de . Son autobiographie a inspiré pour l'écriture de son roman anti-esclavagiste La Case de l'oncle Tom. Le Site historique de la Case de l'oncle Tom rouvrira ses portes au public à partir du 30 juillet. L'inscription préalable est obligatoire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.heritagetrust.on.ca/fr/index.php/properties/uncle-toms-cabin?

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien



La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme relevant du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont conservés, valorisés et partagés pour les générations actuelles et futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Renseignements: Patricia Njovu, spécialiste principale du marketing et des communications, Fiducie du patrimoine ontarien., [email protected], 437 248-1439.

Liens connexes

http://www.heritagetrust.on.ca