La nouvelle collection de cette année est des plus passionnantes! Ces cartes produites par Upper Deck peuvent être de rares cartes autographiées, telles que l'une des 87 cartes autographiées de Sidney Crosby, et des cartes spéciales mettant en vedette un morceau de vrai chandail porté par un joueur étoile (par exemple, Connor McDavid, Auston Matthews, Cole Caufield ou Connor Hellebuyck).

Chaque paquet offre la chance de gagner d'incroyables prix, comme un voyage pour assister à une partie de la LNH MD et rencontrer Sidney Crosby, ou un voyage pour assister à la Finale de la Coupe Stanley MC 2025.





TORONTO, le 7 oct. 2024 /CNW/ - C'est officiellement le début de la 10e édition des cartes de hockey de la LNHMD de Tim Hortons!

Il y a 120 cartes de base à collectionner ainsi que 8 mini-collections de cartes spéciales, y compris un ensemble de 9 cartes Timbits lenticulaires. Chaque carte Timbits présente deux images selon l'inclinaison de la carte : l'une du joueur dans un chandail de hockey Timbits lorsqu'il était enfant, et l'autre dans son chandail de la LNHMD.

« Nous sommes ravis de célébrer les 10 ans des cartes de hockey de la LNHMD de Tim Hortons avec une superbe collection offrant aux amateurs la chance de déballer des trouvailles incroyables », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Pour un amateur de hockey, obtenir une carte de hockey de la LNHMD de Tim Hortons autographiée qui comprend un morceau du chandail d'un joueur étoile est incroyable, sans parler de la chance de rencontrer Sidney Crosby ou d'assister à la Finale de la Coupe StanleyMC 2025! »

Les collectionneurs peuvent aussi gagner d'autres prix intéressants, comme une feuille de cartes encadrées et non coupées de l'édition de cette année à accrocher au mur, une carte-cadeau EssoMC de 500 $, des abonnements à Sportsnet+ Premium, des Cartes-cadeaux Tim de 50 $, et du café, du thé ou des beignes gratuits chez Tim.

Un paquet de cartes de hockey de la LNHMD de Tim Hortons coûte 1,50 $ à l'achat de n'importe quelle boisson (à l'exception des doses d'espresso), ou 1,99 $ sans boisson. L'album destiné aux 234 cartes de cette collection est offert au coût de 19,99 $ dans les restaurants participants.

Pour en savoir plus sur la collection de cartes de hockey de la LNHMD de Tim Hortons de cette année et sur les soirées d'échange de cartes prévues dans certains restaurants Tim Hortons au Canada les 7 et 14 novembre, consultez le https://www.timhortons.ca/collectionnez-pour-gagner.

