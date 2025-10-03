Cette commémoration constitue un élément important de la réponse du gouvernement du Canada à l'appel à l'action 79 du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation.

REMARQUE : Le système des pensionnats autochtones est un sujet pouvant causer des traumatismes évoqués par des souvenirs d'abus passés. Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité d'établir des mesures de sécurité afin de minimiser le risque de déclencher une réaction à l'évocation de violences passées. Une ligne d'écoute téléphonique des pensionnats autochtones a été établie au niveau national pour apporter du soutien aux anciens élèves des pensionnats. Vous pouvez obtenir de l'information sur le site Web ou accéder en tout temps à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

RÉSERVE NO 85 DE LA PREMIÈRE NATION DE MUSKOWEKWAN, SK, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Première Nation de Muscowekwan, Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada ont reconnu l'importance historique nationale de l'ancien pensionnat indien de Muscowequan lors d'une cérémonie spéciale organisée près de Lestock, en Saskatchewan, en dévoilant deux plaques.

L’ancien pensionnat indien de Muscowequan, Saskatchewan, 2020 © Parcs Canada / Allison Sarkar (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

L'ancien pensionnat de Muscowequan faisait partie du système de pensionnats autochtones imposé aux enfants autochtones par le gouvernement fédéral au cours des 19e et 20e siècles. Né des politiques coloniales qui ont marqué l'histoire du Canada, ce système consistait à séparer les enfants autochtones de leur famille et de leur communauté, ce qui non seulement les privait de leurs traditions, de leur langue et de leur culture, mais les exposait à de graves préjudices, et même à la mort. Le système des pensionnats a eu des répercussions négatives sur plusieurs générations d'Autochtones. Le gouvernement du Canada croit résolument à la réconciliation avec les peuples autochtones et tient à renouveler ses relations avec eux dans un climat fondé sur la reconnaissance de leurs droits, le respect et la collaboration.

Situé dans la Première Nation de Muskowekwan, sur le territoire visé par le Traité no 4, l'ancien pensionnat indien de Muscowequan est le seul pensionnat encore debout en Saskatchewan. Il a été construit en 1930-1931 pour remplacer les anciens bâtiments du pensionnat datant de la fin des années 1800. Après la fermeture du pensionnat en 1997, des survivants et des membres de la communauté se sont mobilisés pour sauver le bâtiment principal de la démolition, lequel a été préservé comme lieu de commémoration, de guérison et d'apprentissage culturel. Au moins 35 sépultures anonymes ont été découvertes sur les lieux depuis les années 1990, ce qui met en évidence son importance en tant que lieu de mémoire pour toute la population canadienne.

Pendant plus d'un siècle, les enfants des Premières Nations et métis du territoire visé par le Traité no 4 et d'ailleurs au Canada ont été forcés de fréquenter le pensionnat. En activité jusqu'en 1997, il a été l'un des derniers pensionnats autochtones à fermer au pays. Le lieu a été proposé aux fins de désignation par la Première Nation de Muskowekwan, qui a collaboré avec Parcs Canada pour honorer les expériences vécues par les survivants et déterminer la valeur historique du lieu.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnages, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens à renouer avec leur passé. Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les candidatures présentées par le public. À ce jour, plus de 2 270 désignations ont été faites à l'échelle nationale.

Citations

« Étant l'un des derniers pensionnats autochtones à avoir fermé ses portes, l'ancien pensionnat indien de Muscowequan représente un symbole du courage des survivants qui racontent leur vérité et de la résilience de leurs familles et de leur communauté. En faisant une place à leurs voix et en travaillant en partenariat avec les communautés autochtones, nous veillons à ce que cette histoire ne soit jamais oubliée. Ces récits sont essentiels à notre cheminement commun et continueront à nous guider alors que nous avançons ensemble sur la voie de la vérité et de la réconciliation. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Notre parcours, que nous n'avons pas choisi, a été marqué par la violence, la maladie et les traumatismes générationnels causés par les séquelles des pensionnats autochtones. La Première Nation de Muskowekwan a choisi de ne pas détruire son pensionnat pour que, selon les mots mêmes d'anciens élèves, le monde n'oublie jamais que ces pensionnats ont existé et ce qui s'est passé lorsque les enfants ont franchi leurs portes… certains n'en sont jamais revenus. Cette commémoration au moyen de plaques rend hommage à ces enfants avec toute la dignité et tout le respect qu'ils auraient mérités le jour où ils ont franchi les portes du pensionnat de Muscowequan. N'oubliez jamais nos enfants - taapwaywin (vérité) et manacitiwin (respect). »

Cheffe Cynthia Desjarlais

Première Nation de Muskowekwan

Faits en bref

L'ancien pensionnat indien de Muscowequan, connu localement sous le nom de la Mission , est le seul pensionnat encore debout en Saskatchewan, et l'un des rares bâtiments de ce type qui subsistent au Canada.

, est le seul pensionnat encore debout en Saskatchewan, et l'un des rares bâtiments de ce type qui subsistent au Canada. Le grand édifice de trois étages a été construit en 1930-1931 pour remplacer les bâtiments du pensionnat datant de la fin du 19 e siècle. À l'époque, le domaine du pensionnat comprenait une ferme en activité, des dépendances, des cours de récréation et des patinoires. Au moins 35 sépultures anonymes ont été découvertes sur les terrains de l'ancien pensionnat depuis les années 1990.

siècle. À l'époque, le domaine du pensionnat comprenait une ferme en activité, des dépendances, des cours de récréation et des patinoires. Au moins 35 sépultures anonymes ont été découvertes sur les terrains de l'ancien pensionnat depuis les années 1990. Les plaques sont écrites en nakawewin, en cri, en anglais et en français.

Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre responsable de Parcs Canada sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient transmises aux Canadiens et Canadiennes.

À l'heure actuelle, pratiquement toutes les candidatures proposées à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour présenter une demande de désignation visant un personnage, un lieu ou un événement lié à votre collectivité et obtenir de plus amples renseignements sur le processus, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada à l'adresse https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Documents connexes

Document d'information : Ancien-Pensionnat-Indien-de-Muscowequan

Liens connexes

Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats indiens

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Parcs Canada Première Nation de Muskowekwan (en anglais seulement)

Cadre pour l'histoire et la commémoration

