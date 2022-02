BEACONSFIELD, QC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission municipale du Québec (CMQ) a mené en 2021 auprès de cinq municipalités un audit de conformité pour déterminer le respect de certaines dispositions législatives et réglementaires relativement à la publication de documents et de renseignements de contrats au Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) du gouvernement du Québec. L'audit visait également à vérifier que les municipalités publient sur leur site Internet des renseignements concernant la liste des contrats conclus comportant une dépense d'au moins 25 000 dollars.

À la suite de l'audit de conformité par la CMQ, la Ville de Beaconsfield a obtenu un résultat de 96 %. La Ville a participé de manière diligente et avec rigueur à cet audit et reçoit avec une très grande ouverture le rapport d'audit préparé par l'équipe de la CMQ. Du processus de publication jusqu'à l'adjudication du contrat, Beaconsfield fait figure de première de classe et atteste de la qualité et la robustesse des procédures de contrôle en place pour ses appels d'offres en lien avec la réalisation de travaux, de mandats professionnels et d'achat de biens et services. « Nous sommes très satisfaits de constater que le résultat global est rassurant et que la Ville est en conformité pour la très grande majorité des éléments audités. » explique le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle.

La Ville a fourni toute l'information disponible et requise au meilleur de ses connaissances pour permettre le bon déroulement et les conclusions de cet audit et prend acte des quelques modifications à effectuer afin de bonifier ses contrôles internes.

« Ce rapport d'audit de la CMQ confirme que l'administration travaille avec efficacité et efficience, pour l'ensemble de la population de Beaconsfield. » explique le directeur général, Patrice Boileau.

La Ville de Beaconsfield tient à remercier le personnel de la CMQ pour son professionnalisme et ses commentaires constructifs qui lui permettra d'ajuster ses pratiques dans un esprit d'amélioration et au bénéfice de toutes les parties prenantes.

Vous pouvez consulter l'annonce par la Commission municipale du Québec ainsi que le rapport d'audit de conformité au : cmq.gouv.qc.ca/fr/la-commission/salle-de-presse/la-commission-municipale-rend-public-son-rapport-d-audit-sur-la-publication-des-contrats-dans-le-systeme-electronique-d-appel-d-offres-seao

