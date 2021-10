TORONTO, le 13 oct. 2021 /CNW/ - Après un an et demi de travail à l'extérieur du bureau, comment les gestionnaires au Canada se classent-ils lorsqu'il s'agit de diriger leurs équipes à distance? De façon retentissante, selon une étude menée par le cabinet des solutions de gestion des talents Robert Half, plus des trois quarts des travailleurs canadiens interrogés (76 pour cent) estiment que leur patron est un bon gestionnaire à distance. Ce sentiment des travailleurs survient quelques mois après que les superviseurs ont dû acquérir des compétences en leadership à distance à la volée et avec très peu de formation.

Possibilité d'amélioration

Bien que la plupart des employés accordent des notes élevées à leur patron, ils ont fait part des points suivants à améliorer :

Communiquer : 29 pour cent

Promouvoir la conciliation travail-vie personnelle : 21 pour cent

Donner un témoignage de reconnaissance : 20 pour cent

Favoriser l'avancement professionnel : 18 pour cent

Offrir du soutien dans les situations difficiles : 12 pour cent

Des recherches publiées précédemment indiquent que les employeurs reconnaissent ces faiblesses, et certains des principaux défis liés à la gestion d'équipes dispersées sont les suivants :

Communiquer efficacement avec les membres de l'équipe : 21 pour cent

Mesurer la charge de travail et aider le personnel à éviter l'épuisement professionnel : 18 pour cent

Reconnaître et récompenser efficacement les réalisations des employés : 18 pour cent

« Malgré les obstacles que la pandémie a fait surgir, la plupart des travailleurs estiment que leur patron les a guidés avec succès, même à distance. Cela en dit long sur la force, la capacité d'adaptation et l'engagement des dirigeants au Canada, a déclaré David King, président principal du district canadien de Robert Half. Les gestionnaires peuvent tirer parti des liens positifs qu'ils ont établis avec les employés tout en travaillant à distance en communiquant de façon proactive, en sollicitant des commentaires réguliers et en cherchant des moyens créatifs de favoriser une culture qui soutient un plus grand engagement de la part des employés et une plus grande satisfaction au travail. »

Principaux points à retenir pour les employeurs

Voici quelques conseils pour aider les gestionnaires à établir des relations plus solides avec les employés, peu importe où ils se trouvent :

Communiquez souvent. Que vous supervisiez des équipes entièrement à distance, hybrides ou sur place, une communication ouverte et fréquente vous permettra de mieux comprendre les désirs et les besoins des employés et d'y répondre.

Que vous supervisiez des équipes entièrement à distance, hybrides ou sur place, une communication ouverte et fréquente vous permettra de mieux comprendre les désirs et les besoins des employés et d'y répondre. Faites preuve de souplesse. Les professionnels continuent de faire face à des exigences à l'extérieur du travail, peu importe leur emplacement, et peuvent avoir besoin de votre soutien s'ils doivent modifier leur horaire pour prioriser leurs responsabilités personnelles. Pour veiller à ce que les projets restent sur la bonne voie, rencontrez les membres de l'équipe pour redéfinir les priorités et déléguer les tâches essentielles afin de respecter les échéances et de ne rien manquer.

Les professionnels continuent de faire face à des exigences à l'extérieur du travail, peu importe leur emplacement, et peuvent avoir besoin de votre soutien s'ils doivent modifier leur horaire pour prioriser leurs responsabilités personnelles. Pour veiller à ce que les projets restent sur la bonne voie, rencontrez les membres de l'équipe pour redéfinir les priorités et déléguer les tâches essentielles afin de respecter les échéances et de ne rien manquer. Accordez la priorité à la reconnaissance. Montrer de la reconnaissance pour le travail acharné de votre personnel contribue grandement à améliorer la rétention, la productivité, la pensée innovante et un sentiment de loyauté plus fort. Envisagez de mettre en œuvre un programme de reconnaissance officiel, de partager des cartes-cadeaux pour les petites victoires ou de féliciter lors d'une réunion d'équipe.

Montrer de la reconnaissance pour le travail acharné de votre personnel contribue grandement à améliorer la rétention, la productivité, la pensée innovante et un sentiment de loyauté plus fort. Envisagez de mettre en œuvre un programme de reconnaissance officiel, de partager des cartes-cadeaux pour les petites victoires ou de féliciter lors d'une réunion d'équipe. Encouragez les congés. Pour souligner l'importance de la conciliation travail-vie personnelle, rappelez aux employés d'utiliser leurs vacances et, si possible, de se déconnecter complètement.

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Il regroupe les réponses de plus de 500 travailleurs âgés de 18 ans ou plus (recueillies entre le 26 mars et le 15 avril 2021) au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half (symbole NYSE : RHI) est le premier et le plus grand cabinet de solutions de gestion des talents au monde. Il met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel, temporaire et permanent, et est la société mère de ProtivitiMD, un cabinet de conseil international. Visitez roberthalf.ca/fr.

