Cominar et l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal s'unissent pour une tournée de concerts exclusifs

MONTRÉAL, le 27 août 2019 /CNW Telbec/ - Cominar s'associe à I Musici et devient le partenaire principal de la saison 2019-2020 de l'orchestre de chambre dirigé par Jean-Marie Zeitouni.

L'harmonie entre les deux entités découle d'une volonté commune de démocratiser la musique classique et de la rendre à la portée de tous. Cominar souhaite poursuivre cette mission en offrant une série de concerts exclusifs et gratuits dans certaines propriétés de son portefeuille commercial.

Dès septembre, des prestations symphoniques uniques, interprétées par les talentueux musiciens à corde de l'orchestre, résonneront dans les centres commerciaux de Cominar :

Mail Champlain : le samedi 14 septembre à 10h

Centre Laval : le samedi 14 septembre à 14h30

Rockland : le dimanche 15 septembre à midi et le samedi 5 octobre à 14h30

Les Rivières : le samedi 28 septembre à 13h

Alexis Nihon : le vendredi 4 octobre à midi

Galeries Rive Nord : le samedi 5 octobre à 10h

Cominar et l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal invitent donc la clientèle à être aux premières loges de la symphonie et à se laisser envouter par les mélodies classiques. Tous les détails de la tournée se retrouvent sur le site web de Cominar www.cominar.com.

À propos de l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal

Fondé en 1983 par Yuli Turovsky, l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal est composé de 15 musiciens d'exception, dont le répertoire varié s'étend du 17e siècle à aujourd'hui. Jean-Marie Zeitouni, chef d'orchestre et artiste visionnaire, en est le directeur artistique depuis 2011. I Musici de Montréal interprète et fait la promotion d'une programmation originale misant sur la découverte, la tradition et l'innovation en musique classique. Depuis ses débuts, l'Orchestre accorde une place toute particulière aux artistes canadiens émergents et s'associe à des artistes de renom, du Canada et de l'étranger, en plus d'agir comme catalyseur créatif dans la ville. I Musici de Montréal s'est produit devant des mélomanes d'une vingtaine de pays et jouit d'une discographie regroupant plus de 40 enregistrements.

Profil de Cominar

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés du Canada et le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Notre portefeuille est constitué de 333 immeubles de grande qualité, soit des immeubles de bureau, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels ayant une superficie totale de 36,5 millions de pieds carrés et situés dans les régions de Montréal, de Québec et d'Ottawa. L'objectif principal de Cominar est de maximiser le rendement total des porteurs de parts, au moyen d'un régime de distributions fiscalement efficient et par la maximisation de la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille.

