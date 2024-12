/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES/

MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar » ou le « FPI ») a annoncé aujourd'hui avoir émis un avis de rachat aux porteurs de ses débentures de série 12 à 5,95 % échéant le 5 mai 2025 (les « débentures »). Tel qu'il est indiqué dans l'avis de rachat, Cominar a l'intention de racheter la totalité du capital impayé des débentures émises aux termes de l'acte de fiducie daté du 15 juin 2012 et intervenu entre le FPI et Société de fiducie Computershare du Canada (le « fiduciaire désigné ») (l'« acte de fiducie de base »), dans sa version complétée par un douzième acte de fiducie supplémentaire daté du 4 mai 2020 (avec l'acte de fiducie de base, l'« acte de fiducie »), le 19 décembre 2024 (la « date de rachat »).

Conformément aux modalités de l'acte de fiducie, les débentures seront rachetées à un prix de rachat de 1,003.71 $ par tranche de 1 000 $ de capital global des débentures (le « prix de rachat »). Le prix de rachat correspond au plus élevé des montants suivants : (i) le prix selon le rendement des obligations du Canada (au sens donné à l'expression Canada Yield Price dans l'acte de fiducie) ou (ii) la valeur nominale, à l'égard des débentures, majoré, dans chaque cas, des intérêts courus et impayés à la date de rachat.

Le rachat des débentures est conditionnel à la réalisation par le FPI du placement proposé annoncé précédemment d'un capital de 150 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série 13 à 7,80 % (le « placement des débentures de série 13 »).

Le paiement du prix de rachat sera versé contre remise des débentures au fiduciaire désigné au 650, boulevard de Maisonneuve Ouest, 7ᵉ étage, Montréal (Québec) H3A 3T2. Cominar a l'intention d'affecter le produit du placement des débentures de série 13 ainsi que des liquidités disponibles au paiement du prix de rachat.

Les débentures ne seront pas considérées comme étant en circulation et l'intérêt cessera de courir sur celles-ci à la date de rachat. Le FPI sera libéré de toutes ses obligations aux termes des débentures dès le dépôt du prix de rachat intégral auprès du fiduciaire désigné.

À PROPOS DE COMINAR

Fondée en 1965, Cominar est l'un des plus importants propriétaires et gestionnaires immobiliers au Québec. Guidée par ses valeurs et son expertise, sa mission est de créer des milieux de vie modernes et marquants au sein de son portefeuille constitué d'immeubles de bureaux, commerciaux et à usages mixtes. Avec des actifs à fort potentiel de densification et stratégiquement situés à proximité des principaux axes de transport en commun, notre ambition est de construire des communautés tournées vers l'avenir qui remodèleront le paysage urbain et auront un impact positif sur le développement des communautés au sein desquelles nous opérons. Notre philosophie axée sur la proximité guide nos actions quotidiennes et nous permet de faire de nos immeubles des destinations attrayantes et invitantes. www.cominar.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant Cominar, son exploitation, sa stratégie, son rendement financier et sa situation financière. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », à la forme négative de ces termes et à leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de Cominar dont il est question dans les présentes pourraient s'écarter sensiblement de ceux qui sont explicites ou implicites dans ces énoncés. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes, citons la réalisation du rachat, le moment du rachat, la réalisation du placement des débentures de série 13 et les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Cominar. Cette mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs susmentionnés, sauf tel que requis par les lois applicables.

SOURCE Fonds de placement immobilier Cominar

Autres renseignements : Michael Albanese, Directeur, investissements, [email protected]