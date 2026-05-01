TIMBERLEA, NS, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendra une conférence de presse à Timberlea pour souligner les récents investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous, qui visent à bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires.

Veuillez noter que les renseignements peuvent changer sans préavis.

Voici les détails :

Date : Le samedi 2 mai 2026

Heure : 9 h (HA)

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'événement à l'avance en envoyant leur nom, titre, adresse courriel et média à [email protected] d'ici le vendredi 1er mai à 19 h (HA) . Veuillez ajouter « RSVP à la conférence du 2 mai » dans la ligne objet. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

d'ici le . Veuillez ajouter « RSVP à la conférence du 2 mai » dans la ligne objet. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 45 (HA).

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]