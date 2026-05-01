AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Diab présentera les investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026, à Timberlea English
Nouvelles fournies parImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
01 mai, 2026, 15:31 ET
TIMBERLEA, NS, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendra une conférence de presse à Timberlea pour souligner les récents investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous, qui visent à bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires.
Veuillez noter que les renseignements peuvent changer sans préavis.
Voici les détails :
Date : Le samedi 2 mai 2026
Heure : 9 h (HA)
Notes à l'intention des médias
- Les médias sont priés de s'inscrire à l'événement à l'avance en envoyant leur nom, titre, adresse courriel et média à [email protected] d'ici le vendredi 1er mai à 19 h (HA). Veuillez ajouter « RSVP à la conférence du 2 mai » dans la ligne objet. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.
- Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 45 (HA).
SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]
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