Cols bleus de Témiscaming : une entente pour assurer la rétention de la main-d'œuvre

TÉMISCAMING, QC, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat des cols bleus des travaux publics de la Ville de Témiscaming (SCFP 1910) ont voté à 100 % en faveur d'une entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective. L'employeur a su miser sur son personnel pour en favoriser la rétention et le recrutement.

D'une durée de 5 ans, ce contrat prévoit des augmentations annuelles qui débutent avec un montant de 2 $ supplémentaires de l'heure pour l'ensemble des salarié(e)s, ce qui avoisine les 7 % pour 2022. Par la suite, les hausses seront de 3 % pour 2023 et 2024 ainsi que de 2 % pour les deux dernières années.

« Les négociations se sont très bien déroulées et nous avons pu en venir à une entente après seulement trois rencontres. Le ton et le respect à la table de négociation ont été remarqués et appréciés. L'employeur a clairement misé sur son expertise interne », affirme Julia Coleman, présidente du syndicat SCFP 1910.

Parmi les nombreux autres gains, les syndiqué(e)s ont obtenu un plus grand nombre de jours de vacances et de congés sociaux. Aussi, la mise en place d'un horaire d'été et la possibilité d'accumuler des heures supplémentaires pour pouvoir obtenir une semaine de plus de congé ont été négociées.

La convention collective sera signée sous peu.

