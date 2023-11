Colloque ROC 2023 - Mettre en lumière la diversité des individus dans l'enseignement à distance

QUÉBEC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Le colloque ROC 2023 revient du 15 au 17 novembre 2023 dans un format 100 % en ligne, explorant cette fois-ci ce thème : « La personne en formation au cœur de l'apprentissage avec le numérique ».

Cet événement virtuel à portée internationale rassemblera notamment six conférenciers et conférencières de renom, offrant une opportunité de réflexion profonde sur la position centrale des apprenants et apprenantes dans leur propre processus d'apprentissage et d'évaluation à l'ère du numérique.

Thèmes secondaires

Il abordera également des enjeux relatifs à l'équité, à la diversité et à l'inclusion en éducation. Le colloque englobera une variété d'aspects liés aux théories, modèles, méthodes, dispositifs et outils susceptibles d'éclairer les pratiques d'utilisation du numérique dans l'enseignement et l'apprentissage. On y abordera entre autres les jeux éducatifs, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et les compétences numériques.

Partenaires

Les spécialistes de la formation à distance de l'Université TÉLUQ, Patrick Plante et Cathia Papi , sont les figures de proue de ce colloque, organisé en collaboration avec le Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada (REFAD), l'Observatoire du numérique en éducation (ONE) et la Communauté pour l'innovation et la Recherche sur les Technologies dans l'enseignement/Apprentissage (CIRTA).

Au sujet de la thématique du colloque, Cathia Papi indique que « plus que jamais, l'apprenant est au cœur de l'apprentissage et la prise en considération de ses particularités est perçue comme une nécessité pour favoriser sa réussite en formation à distance ».

POUR TOUT SAVOIR

Colloque ROC 2023

« La personne en formation au cœur de l'apprentissage avec le numérique »

15 au 17 novembre 2023

En webdiffusion

Programme

Inscrivez-vous au plus tard le 13 novembre à 8:00 (heure de Montréal)

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Source : Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]