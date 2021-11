Colloque ROC 2021 - Solidarités numériques en éducation : une culture en émergence

L'Observatoire du numérique en éducation de l'Université TÉLUQ présente le colloque ROC 2021 du 17 au 19 novembre. Tweet this

L'événement virtuel, à saveur internationale, réunira cinq conférenciers réputés et offrira près d'une centaine de communications scientifiques afin de faire le point sur la recherche et les tout derniers travaux dans le domaine des technologies éducatives, domaine par ailleurs très sollicité et mis à l'épreuve durant la crise sanitaire.

« L'Université TÉLUQ est fière de collaborer à cet événement, qui permet de mettre à profit l'expertise de plusieurs de ses professeurs en technopédagogie. De plus, les solidarités numériques en éducation se veut un thème fort porteur à l'heure actuelle, et la réunion du REFAD, de la CIRTA et de ONE pour la diffusion de la recherche et des bonnes pratiques en est un bel exemple », a déclaré la directrice générale, madame Lucie Laflamme.

Pour sa part, le professeur Patrick Plante, du Département Éducation, et membre du comité organisateur, ajoute que « le colloque ROC est un lieu de rencontre entre chercheurs, étudiants, mais aussi praticiens, professionnels et entrepreneurs autour du phénomène numérique en éducation et en formation. Nous espérons que cette première édition sera riche en découvertes, en partages et en projets ».



Programme complet

ONE

L'Observatoire du numérique en éducation (ONE) regroupe des chercheurs et des chercheuses de différentes organisations. ONE contribue à la recension et à l'essor des pratiques pédagogiques qui intègrent les technologies numériques dans l'enseignement et la formation en classe et à distance. ONE est aussi un lieu de veille, de recherche, de réseautage et d'innovation. Son site Web et sa revue scientifique Médiations et médiatisations favorisent la diffusion des connaissances concernant le numérique dans l'éducation et la formation.

REFAD

Le Réseau d'enseignement francophone à distance (REFAD) est un organisme francophone pancanadien regroupant des établissements, des entreprises et des professionnels de tous les niveaux de l'éducation et de la formation qui se donne pour mission de faciliter la collaboration entre les acteurs et de susciter l'émergence de pratiques innovantes en matière de formation à distance et d'approche pédagonumérique.

CIRTA

Fondée en 2000, la Communauté pour l'innovation et la recherche sur les technologies dans l'enseignement/apprentissage (CIRTA) a pour mission de favoriser le réseautage de spécialistes, de chercheurs et de chercheuses, de personnels professionnels et de personnes qui étudient aux cycles supérieurs afin de faire progresser la recherche et l'innovation portant sur les théories, les modèles, les méthodes, les systèmes et les outils dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage à l'aide des technologies, et ce, quel que soit le milieu (milieu scolaire, organisations privées, publiques et communautaires) ou la modalité (en présence, à distance ou hybride).



L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.



