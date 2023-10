Colloque OPALE 2023 - Des délégués d'organismes de plusieurs pays de la francophonie échangent sur la place du français au travail et dans le commerce

QUÉBEC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Le colloque 2023 du réseau des Organismes francophones de politique et d'aménagement linguistiques (OPALE) se tient aujourd'hui, à Québec. Cet événement, qui a pour thème « Le français au travail et dans le commerce : enjeux et rôle de l'État », est orchestré par l'Office québécois de la langue française, en collaboration avec le ministère de la Langue française.

Le colloque du réseau OPALE est un rendez-vous annuel qui permet de diffuser certains résultats de recherche sur la langue française et de discuter des enjeux soulevés entre chercheurs, experts et décideurs. Le colloque réunit des conférencières et conférenciers invités par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec, la Suisse et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Cette année, les conférences et échanges portent sur la langue du travail et du commerce, et les facteurs qui influencent le choix de la langue utilisée dans ces domaines ainsi que de la responsabilité de l'État dans la francisation des milieux de travail.

C'est l'occasion de présenter une analyse comparative des différents contextes linguistiques en Europe, au Québec et ailleurs dans la francophonie en lien avec ce thème. Des spécialistes et des personnes évoluant dans diverses sphères d'activité, dont des regroupements d'affaires, des entreprises, des syndicats, des universités et l'Administration, assistent également aux conférences.

Faits saillants :

Les quatre séances du colloque portent sur les sujets suivants : Le français, une affaire d'État Travailler en français : un vecteur de renforcement de la langue commune? Les langues utilisées au travail : état de la situation La langue de commerce des entreprises et la place du français dans le numérique





Le colloque est organisé chaque année par l'un des membres du réseau OPALE.





En 2009, les organismes de gestion linguistique des pays et régions francophones du nord représentant la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France , le Québec et la Suisse romande ont décidé de fédérer leur action. C'est ainsi qu'ils se sont constitués en un réseau des Organismes francophones de politique et d'aménagement linguistiques : le réseau OPALE.





, le Québec et la Suisse romande ont décidé de fédérer leur action. C'est ainsi qu'ils se sont constitués en un réseau des Organismes francophones de politique et d'aménagement linguistiques : le réseau OPALE. Le réseau OPALE est composé des organisations suivantes : La Direction de la langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des politiques linguistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles La Délégation générale à la langue française et aux langues de France Le ministère de la Langue française du Québec L'Office québécois de la langue française La Délégation suisse à la langue française L'Organisation internationale de la Francophonie (membre observateur)





En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

Facebook/OQLF.QC Instagram/OQLF.QC LinkedIn /OQLF

SOURCE Office québécois de la langue française

Renseignements: Source : Chantal Bouchard, Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]