Colloque national de la FCPQ : valorisons la place des parents en éducation!

« Les parents sont des partenaires incontournables dans le réseau scolaire. Le personnel des écoles, les élèves et les parents doivent évoluer dans un contexte de coopération et de respect mutuel. Ils ont tous un rôle à jouer dans la réussite. Lors de notre Colloque national, nous réfléchirons et échangerons sur la place et le rôle des parents à l'école. Cet événement est aussi l'occasion d'enfin se revoir en personne et de célébrer l'engagement parental! », lance Kévin Roy, président de la FCPQ.