Colloque national de la FCPQ - Une programmation animée avec Patricia Paquin et Louis-François Marcotte!

« Nous sommes enchantés de pouvoir compter sur la présence de Patricia Paquin et de Louis-François Marcotte pour lancer notre Colloque. Les parents et les élèves ont un grand rôle à jouer dans la réussite et ce Colloque est l'occasion idéale pour se rassembler et échanger sur les différents aspects de la participation parentale dans le milieu scolaire, en collaboration avec nos partenaires! », lance Kévin Roy, président de la FCPQ.

Après la conférence d'ouverture, un panel de jeunes de différents niveaux scolaires discuteront de leurs attentes envers leurs parents en ce qui concerne leur réussite et leur développement personnel. Au courant de la journée, les participants pourront prendre part à des ateliers de réflexion axés sur le rôle des parents en éducation.

Participer à la réussite comme parent dans un contexte de coéducation , avec L'École branchée;

, avec L'École branchée; Le service de garde, lieu de concertation pour le développement de l'enfant , avec l'Association québécoise de la garde scolaire;

, avec l'Association québécoise de la garde scolaire; Accueillir les parents à l'école dans le respect des rôles et expertises de chacun , avec la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement;

, avec la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement; Communication enseignant-parent : un lien essentiel à construire et à entretenir , avec la Fédération des syndicats de l'enseignement - CSQ;

, avec la Fédération des syndicats de l'enseignement - CSQ; Parents et professionnels alliés dans le développement global de l'enfant, avec la Fédération des professionnelles et professionnels de l'enseignement du Québec - CSQ;

avec la Fédération des professionnelles et professionnels de l'enseignement du Québec - CSQ; Le parent comme partenaire actif dans la gouvernance du réseau scolaire, par la FCPQ.

Nous offrirons des ateliers en anglais grâce à notre partenariat avec The English Parents' Committee Association. Pour lire notre communiqué en anglais, cliquez ici.

De nombreux partenaires seront également sur place au Salon des exposants pour présenter leurs services et leurs produits.

La programmation complète est maintenant disponible sur le site web de la FCPQ. Pour vous inscrire au Colloque, cliquez ici. Faites vite, il reste environ un mois pour profiter du tarif d'inscription préférentiel. Après le 1er mai 2022, le prix augmentera de 50$. C'est un événement à ne pas manquer!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

