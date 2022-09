Colloque international - Activités minières en Afrique et développement durable

QUÉBEC, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Du 19 au 22 septembre 2022, l'Université TÉLUQ sera l'hôte du colloque de fondation du Groupe de recherche intervention sur les minières en Afrique et le développement durable (GRIMADD).

La professeure Emmanuelle Champion, de l’École des sciences de l’administration de l'Université TÉLUQ, et directrice de projets du GRIMADD. (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

Cet événement à saveur internationale est organisé par la professeure Emmanuelle Champion, de l'École des sciences de l'administration, et directrice de projets du GRIMADD - en collaboration avec le professeur Brice Adanhounme, de l'UQTR, Martin Dumas, de l'Université Laval, Alexandre Croutzet, de l'Université TÉLUQ, et Alidou Ouédraogo, de l'Université de Moncton. Ce sera l'occasion de faire émerger les premiers résultats des études de cas pilotées sur le terrain par les coordinations nationales africaines au Burkina Faso, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali et au Sénégal.

Créé en janvier 2020, le GRIMADD s'est donné pour objet l'étude des conflits liés aux industries extractives en Afrique francophone. L'exploitation des richesses minières en Afrique, comme partout dans le monde, est fréquemment source d'opposition, qu'il s'agisse de conflits sociaux pacifiques (grèves, manifestations, etc.) ou violents (guerre civile, terrorisme, meurtre).

« L'Université TÉLUQ se réjouit d'accueillir dans ses locaux de Québec le colloque de fondation du GRIMADD. Par ses travaux et collaborations internationales, ce colloque mettra en lumière qu'une exploitation minière responsable est bénéfique aux communautés locales », a déclaré la directrice générale, Lucie Laflamme.

Pour sa part, la professeure Champion ajoute que « l'équipe du GRIMADD est très heureuse de pouvoir se rencontrer à Québec, après deux années de travail à distance, et de mettre en commun ses résultats de recherche et ainsi consolider son cadre d'analyse portant sur les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles ».

À l'occasion de ce colloque, une journée sera consacrée exclusivement aux réalités autochtones, soit le mercredi 21 septembre. Les personnes qui participent au colloque seront reçues par le Grand Chef de la nation huronne-wendat, Rémy Vincent, ainsi que par l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Programme complet

GRIMADD

Le GRIMADD se compose d'une cinquantaine de chercheuses et chercheurs d'excellence rattachés à des universités du Canada, du Bénin, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Burkina Faso et du Cameroun.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, l'Université TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Denis Gilbert, Chargé des relations avec la presse, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, [email protected]