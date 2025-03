Le gouvernement Legault impose des sacrifices aux organismes d'aide à l'emploi en pleine crise des tarifs

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO) dénonce le moment choisi par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour lancer une vaste réorganisation territoriale qui réduira le financement d'organismes d'aide à l'emploi partout au Québec. Le RSSMO demande l'arrêt immédiat des coupes ainsi qu'une rencontre d'urgence avec la ministre Kateri Champagne Jourdain afin de mettre en place une stratégie d'employabilité adaptée à cette situation exceptionnelle.

« Alors que le premier ministre du Québec prédit que les tarifs douaniers imposés par l'administration Trump pourraient provoquer la perte record de 160 000 emplois d'ici un an, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a lancé une réorganisation des services qui ne tient pas compte de cette situation exceptionnelle et historique », a dit Nisrin Al Yahya, directrice générale du RSSMO. « Cette décision ministérielle conduira inévitablement à l'exclusion de nombreuses personnes qui se verront privées de l'accompagnement essentiel à leur retour ou maintien en emploi, tout en privant les entreprises d'une main-d'œuvre indispensable pour relever les défis économiques auxquels elles sont confrontées. »

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) a annoncé l'an passé qu'il entamerait une réorganisation territoriale de l'offre de services des organismes spécialisés en employabilité. Il justifiait alors sa décision de réduire son financement des organismes par le faible taux de chômage et par une baisse du nombre de prestataires de l'assurance-emploi et de l'aide sociale dans la population. Or, la période économique est fort différente aujourd'hui. Et les conséquences de cette réforme sont déjà visibles. À Montréal seulement, plusieurs organismes d'aide à l'emploi ont appris récemment le non-renouvellement de leurs ententes avec le MESS et sont à risque de devoir arrêter leurs services ou de fermer leurs portes à court terme.

La ministre de l'Emploi, Mme Kateri Champagne Jourdain, a annoncé il y a quelques jours un investissement de 20 millions de dollars destiné à soutenir les entreprises québécoises face aux menaces de tarifs, notamment pour aider les entreprises à maintenir leurs activités, améliorer leur productivité et diversifier leur production pour mieux s'adapter à la situation. Toutefois, rien n'a été annoncé pour le secteur public d'emplois. Le RSSMO souhaite que le MESS investisse dès maintenant, et de façon durable, dans le soutien à l'emploi.

À propos du RSSMO

Depuis 1999, le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO) regroupe des organismes dont la mission première est le développement de l'employabilité en visant l'intégration, la réintégration et le maintien en emploi de personnes qui ont des difficultés particulières d'insertion socioprofessionnelle. Ses cinquante membres offrent gratuitement des services spécialisés de qualité, favorisant ainsi l'intégration durable en emploi de milliers de personnes partout au Québec.

