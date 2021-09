Des nouveautés en matière d'outils et de technologies facilitent la collecte de fonds pour la recherche sur le cancer alors que les besoins sont pressants

TORONTO, le 7 sept. 2021 /CNW/ - La Fondation Terry Fox a annoncé que c'est le dimanche 19 septembre que les Canadiens se regrouperont, à nouveau, partout au pays pour donner leur appui ou participer à la 41e édition annuelle de La Journée Terry Fox pour la recherche sur le cancer. L'événement se tiendra en mode virtuel cette année, unissant des personnes dévouées à la cause, d'un océan à l'autre à travers le Canada, qui prendront part à « La Journée Terry Fox. Un jour. À votre façon. »

« Terry a été obligé d'arrêter son Marathon de l'espoir, il y a 41 ans, car le cancer était réapparu, nous rappelle Fred Fox, le grand frère de Terry. Il a demandé aux Canadiens de continuer de recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer, sans lui, pour que son rêve - qui était de trouver un remède contre le cancer - puisse se réaliser un jour. Et c'est exactement ce que nous devons accomplir dès maintenant. »

Les personnes qui recueillent des fonds et les donateurs auront accès à un éventail de nouveaux outils et de nouvelles technologies pour les aider dans leurs efforts de collecte de fonds virtuelle cette année, notamment ce qui suit :

un site Web nouvellement remodelé (journeeterryfox.org) offrant du contenu téléchargeable, des vidéos intéressantes, des échéances interactives et des activités amusantes;

(journeeterryfox.org) offrant du contenu téléchargeable, des vidéos intéressantes, des échéances interactives et des activités amusantes; une toute nouvelle application mobile de collecte de fonds qu'il est possible de télécharger à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play et qui permet de recueillir facilement plus de dons en automatisant la prise de contacts par l'entremise des applications mobiles et des médias sociaux;

qu'il est possible de télécharger à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play et qui permet de recueillir facilement plus de dons en automatisant la prise de contacts par l'entremise des applications mobiles et des médias sociaux; des codes QR personnalisés à l'intention des personnes qui recueillent des fonds à l'échelle du pays;

à l'intention des personnes qui recueillent des fonds à l'échelle du pays; la fonction de texto pour faire un don qui vient s'ajouter aux efforts de collecte de fonds et qui offre la possibilité de donner 5 $, 10 $ ou 25 $ en textant « Terry » au 45678;

qui vient s'ajouter aux efforts de collecte de fonds et qui offre la possibilité de donner 5 $, 10 $ ou 25 $ en textant « Terry » au 45678; des bornes de paiement sans contact installées dans certaines provinces qui permettent aux usagers de donner 5 $, 10 $ ou 20 $ grâce à des versements effectués directement à La Fondation Terry Fox pour la recherche sur le cancer.

« Nous croyons qu'il est important que nos formidables bénévoles et donateurs se sentent appuyés et entourés pendant la pandémie de COVID-19, déclare Michael Mazza, directeur exécutif de La Fondation Terry Fox. Nous tentons de rendre le processus de participation à La Journée Terry Fox de cette année le plus simple possible. Nous voulons aussi vous faciliter la tâche si vous désirez parrainer l'une des personnes ou des équipes prenant part à l'événement parmi nos milliers de participants. »

La COVID-19 a eu des répercussions majeures sur le système de santé canadien et sur les soins en oncologie partout au pays. « Le cancer n'a pas pris de pause et continue de toucher des millions de personnes, affirme Jim Woodgett, président et directeur scientifique de l'Institut de recherche Terry Fox. La dernière fois où nous avons constaté un tel besoin urgent de réaliser des travaux de recherche sur le cancer remonte peut-être aux années 1980. Dans le présent cas, nous voulons nous assurer de contrer les effets négatifs liés aux annulations de tests de dépistage, de chirurgies et d'interventions qui se feront sentir pendant encore plusieurs années. »

Nous invitons la population canadienne à soutenir et à célébrer une tradition automnale populaire qui rend hommage à un Canadien emblématique et qui influence réellement le cours des choses pour des millions de Canadiens. Tous les profits serviront à financer des travaux de recherche novateurs en oncologie, notamment un nouveau projet audacieux appelé Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir. Ce puissant réseau permettra aux meilleurs chercheurs du Canada dans le domaine du cancer de collaborer afin d'accélérer la médecine de précision en mettant en commun les connaissances et les ressources, et en créant une nouvelle plateforme de données sur le cancer facile d'accès, le tout dans le but d'offrir les meilleurs résultats possible à chacune des personnes atteintes de cancer, où qu'elle vive.

Visitez terryfox.org/fr/la-journee-terry-fox/ pour en apprendre davantage sur l'événement, parrainer un participant ou vous inscrire afin de recueillir des fonds.

À propos de La Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, La Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement des communautés, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,3 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d'un bout à l'autre du pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités, ont été inspirés par l'héritage durable de Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, La Fondation Terry Fox a recueilli plus de 850 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider à faire franchir la ligne d'arrivée au Marathon de l'espoir de Terry.

