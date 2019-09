Collation des grades de l'Université TÉLUQ - Serge Bouchard et Gilbert Paquette honorés

MONTRÉAL, le 28 sept. 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'a eu lieu la 22e édition de la cérémonie de collation des grades de l'Université TÉLUQ. Elle s'est déroulée au Centre Pierre-Péladeau à Montréal, en présence d'André G. Roy, directeur général par intérim, et de Johanne Jean, présidente de l'Université du Québec.

C'était l'occasion unique de souligner solennellement le succès des 310 étudiants qui ont obtenu leur diplôme en 2018-2019. En plus des diplômés présents, un doctorat honoris causa a été décerné à Serge Bouchard, anthropologue, auteur et animateur, et Gilbert Paquette, ancien ministre de la Science et de la Technologie dans le gouvernement de René Lévesque et l'un des fondateurs de l'Université TÉLUQ, a été fait professeur émérite.

« Nous souhaitions honorer Serge Bouchard pour son apport inestimable aux recherches en histoire et en anthropologie, pour sa détermination à assurer la transmission de mémoires individuelles et collectives, pour son engagement citoyen ainsi que pour la richesse de ses réflexions sur le vivre-ensemble. Quant à Gilbert Paquette, il est le tout premier professeur de notre université à recevoir le titre de professeur émérite et, au nom de notre communauté, je suis très fier d'avoir rendu hommage aujourd'hui à un pionnier et à l'un de ces grands bâtisseurs de notre établissement d'enseignement », a déclaré André G. Roy.

« L'éducation représente un puissant levier pour faire du Québec une société prospère, inclusive et équitable. Pour inspirer notre action, nous avons besoin d'hommes et de femmes faisant preuve de leadership et d'audace, à l'image de messieurs Serge Bouchard et Gilbert Paquette qui, à travers leurs trajectoires respectives, offrent des modèles en phase avec les valeurs promues par nos institutions universitaires. Nous souhaitions souligner cet engagement misant sur la transmission de la connaissance comme fondement de notre avenir collectif et les remercier de leurs contributions », a mentionné Johanne Jean.

L'Université TÉLUQ tient également à féliciter Audrey St-Pierre, diplômée de la maîtrise en formation à distance, profil sans mémoire, ainsi qu'Audrey St-Amour, diplômée du baccalauréat ès arts, qui ont reçu les médailles académiques d'or et d'argent du Gouverneur général du Canada lors de cette collation des grades. Toutes deux obtiennent cette décoration pour avoir obtenu les meilleurs résultats scolaires parmi les diplômés 2019 des cycles supérieurs et du premier cycle.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.



