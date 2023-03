OTTAWA, ON, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, au Canada les 23 et 24 mars afin de continuer à consolider notre partenariat historique et notre étroite amitié et ainsi améliorer la vie des habitants de part et d'autre de notre frontière commune. Les dirigeants ont fait une déclaration conjointe dans laquelle ils ont exprimé, au moyen d'engagements, leur intention de réaliser des progrès considérables dans des dossiers prioritaires communs, notamment faire croître la classe moyenne, rendre la vie plus abordable pour les gens et créer de bons emplois en favorisant la croissance propre et l'intégration économique, prendre des mesures climatiques ambitieuses et protéger l'environnement ainsi que défendre l'Amérique du Nord et faire progresser la paix et la sécurité dans le monde entier.

Le Canada et les États-Unis réalisent des investissements importants dans l'objectif de faire croître nos économies propres et la classe moyenne. Afin de continuer à rendre la vie plus abordable et à créer de bons emplois pour la classe moyenne, les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leurs discussions quant à l'intégration des produits canadiens aux exigences de contenu national Buy America. De plus, le premier ministre a annoncé la mise en place d'un nouveau crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres, et les dirigeants ont mis sur pied le Groupe de travail sur la transformation de l'énergie afin d'accélérer le travail effectué en collaboration au cours de la prochaine année dans l'ensemble du spectre de l'économie propre. Les dirigeants ont aussi convenu de travailler ensemble à promouvoir le commerce de marchandises propres, dont l'acier et l'aluminium verts, et de poursuivre leur collaboration à l'égard de l'énergie renouvelable et des chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques, de la chaîne de valeur des minéraux critiques et de l'énergie nucléaire. Ils souhaitent aussi harmoniser l'infrastructure de véhicules zéro émission afin de créer de nouveaux débouchés pour que les gens réussissent et aient de belles carrières.

En collaboration avec les États-Unis, nous mettrons en place un corridor transfrontalier de fabrication de semi-conducteurs, en commençant par la signature d'une entente entre le Canada et IBM en vue d'accroître les activités intérieures de recherche et développement sur les semi-conducteurs et le conditionnement avancé connexe. Les semi-conducteurs permettent de réaliser des progrès dans divers domaines, notamment l'énergie propre, les communications et l'informatique, et le Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème nord-américain des semi-conducteurs. L'investissement du Canada dans ce secteur, qui pourrait atteindre 250 millions de dollars, contribuera également à améliorer la compétitivité de l'Amérique du Nord et la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire la pollution, à favoriser la sécurité économique et nationale et à créer de bons emplois pour la classe moyenne.

Afin de lutter contre la migration irrégulière, nous élargissons l'Entente sur les tiers pays sûrs afin qu'elle s'applique non seulement aux postes frontaliers désignés, mais également à l'ensemble de la frontière terrestre, y compris aux cours d'eau intérieurs. Ainsi, le processus sera plus équitable et la migration sera plus ordonnée entre les deux pays. Ce changement entrera en vigueur à 00 h 01 (HAE) le samedi 25 mars 2023. Le Canada a aussi annoncé qu'il accueillerait au cours de l'année 15 000 migrants de plus en provenance de l'hémisphère occidental, et ce, pour des motifs d'ordre humanitaire, et qu'il leur offrirait des débouchés économiques pour contrer le déplacement forcé. Cette solution permettra de freiner la migration irrégulière.

Tant au Canada qu'aux États-Unis, nous sommes conscients que, pour que nos économies continuent de croître et que nos populations aient les meilleures chances de réussir, nous devons prendre des mesures audacieuses et ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques et protéger plus d'espaces naturels. Afin de mieux protéger les Grands Lacs, qui constituent une source de fierté pour les Canadiens et les Américains, le Canada investit une somme additionnelle sans précédent de 420 millions de dollars dans le cadre de notre engagement commun renouvelé visant à préserver et à restaurer ces plans d'eau emblématiques et à favoriser la résilience des communautés et des gens qui en dépendent. Cet investissement canadien fait fond sur nos 50 années de collaboration et servira à lutter contre la pollution et à protéger nos cours d'eau. De plus, les deux dirigeants ont convenu de renouveler leurs engagements liés au climat et à la nature et à accélérer leur mise en œuvre, notamment de réduire la pollution provenant de leurs réseaux électriques respectifs. Ils ont aussi promis de favoriser la conservation et la protection environnementale dans l'Arctique en partenariat avec les peuples autochtones et de poursuivre leur collaboration afin d'assurer la qualité de l'air.

Le Canada investit également dans la protection de l'Amérique du Nord par l'intermédiaire du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Le premier ministre a en effet annoncé un projet de 7,3 milliards de dollars visant à moderniser les infrastructures pour les avions de chasse et à en construire de nouvelles en vue de l'arrivée de notre nouvelle flotte d'avions de chasse F-35 et pour que nos militaires aient le meilleur équipement possible pour défendre l'Amérique du Nord. Il a également annoncé que notre système d'alerte rapide et de suivi des menaces, le radar transhorizon dans l'Arctique, sera installé dans le sud de l'Ontario et qu'il s'ajoute à un futur système qui sera basé dans l'Extrême-Arctique canadien. Ces systèmes canadiens viendront compléter les systèmes américains prévus et permettront de mieux voir venir les menaces qui pourraient peser sur notre continent. Le financement de ces projets provient du plan du Canada pour moderniser la défense continentale, d'une valeur de 38,6 milliards de dollars.

Les dirigeants se sont également engagés à intensifier la coopération pour protéger nos infrastructures essentielles contre les cybermenaces, améliorer l'échange de renseignements sur le trafic transfrontalier de fentanyl et de ses produits chimiques précurseurs, et réduire la violence liée aux armes à feu dans le cadre du Forum sur la criminalité transfrontalière.

Afin de promouvoir la paix et la sécurité dans le monde, le Canada investit 100 millions de dollars supplémentaires pour fournir un meilleur soutien policier et un meilleur équipement à la Police nationale d'Haïti, favoriser des solutions dirigées par les Haïtiens pour contrer la crise, et appuyer la paix et la sécurité. Le Canada impose également des sanctions supplémentaires à deux autres membres de l'élite haïtienne, ce qui porte à 19 le nombre de personnes directement sanctionnées par le Canada, en plus des sanctions coordonnées avec nos partenaires internationaux. Ces sanctions permettront de geler les avoirs de l'ancien sénateur Nenel Cassy et de l'homme d'affaires et ancien candidat à la présidence Steeve Khawly et de les rendre interdits de territoire au Canada.

Le premier ministre et le président ont réitéré leur soutien à l'Ukraine, condamné l'agression illégale, brutale et non provoquée de la Russie et se sont dits conscients des difficultés que représente depuis longtemps la République populaire de Chine pour l'ordre international. Les dirigeants continueront de travailler ensemble pour contrer l'ingérence étrangère et protéger nos valeurs démocratiques. Ils ont également discuté de la collaboration en cours visant à promouvoir une région indo-pacifique libre, ouverte, prospère et sûre, notamment par l'intermédiaire du Dialogue stratégique indo-pacifique entre les États-Unis et le Canada, qui s'est déroulé le 10 mars. De plus, le président a exprimé son appui à l'adhésion du Canada au Cadre économique indo-pacifique.

Au cours de sa visite, le président a prononcé une allocution devant le Parlement et a assisté à un dîner donné par le premier ministre. Ils ont ainsi pu resserrer l'amitié étroite, grandissante et unique qui unit leurs pays et les gens qui y vivent.

Le Canada et les États-Unis sont de solides partenaires, et nous continuerons de travailler en étroite collaboration pour rendre la vie plus abordable, créer de bons emplois, protéger l'environnement et promouvoir la paix et la sécurité dans nos pays et dans le monde entier.

Citation

« Le Canada et les États-Unis entretiennent une amitié profonde et partagent une histoire et des valeurs communes. Notre collaboration durable dans des domaines comme le commerce, la sécurité et l'environnement témoigne d'un fort engagement à rendre la vie meilleure pour les gens des deux côtés de notre frontière commune. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le premier ministre a fait une série d'annonces de nouveaux fonds, dont les suivantes :

Augmentation des investissements dans l'industrie canadienne des semi-conducteurs jusqu'à 250 millions de dollars;



Lutte contre la migration irrégulière en appliquant désormais l'Entente sur les tiers pays sûrs aux points d'entrée non officiels;



Investissement de 420 millions de dollars dans la protection et la restauration des Grands Lacs emblématiques;



Investissement de 100 millions de dollars pour soutenir la Police nationale haïtienne et dans de l'équipement supplémentaire à l'appui de la paix et de la sécurité en Haïti;



Investissement de 7,3 milliards de dollars dans des infrastructures en vue de l'arrivée de nos avions de chasse F-35 (fonds provenant de notre plan de modernisation du NORAD doté d'une enveloppe de 38,6 milliards de dollars) et confirmation de l'emplacement de l'un des systèmes canadiens d'alerte rapide et de surveillance des menaces, soit dans le sud de l' Ontario .

. Le premier ministre était accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland , de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly , de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique, Mary Ng , du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François- Philippe Champagne , du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault , du ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson , et de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand .

, de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie , de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique, , du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François- , du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, , du ministre des Ressources naturelles, , et de la ministre de la Défense nationale, . Lors de sa visite, le président Biden était accompagné de la première dame des États-Unis, Jill Biden , du secrétaire d'État des États-Unis, Antony Blinken , de la secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Jennifer Granholm , du conseiller en sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan , de la cheffe de cabinet adjointe, Jen O'Malley Dillion , de la conseillère à la sécurité intérieure des États-Unis, Liz Sherwood-Randall , de l'attachée de presse Karine Jean-Pierre , de la directrice du Conseil économique national des États-Unis, Lael Brainard , et du directeur principal pour l'hémisphère occidental du Conseil économique national des États-Unis, Juan Gonzalez .

sa visite, le président Biden était accompagné de la première dame des États-Unis, , du secrétaire d'État des États-Unis, , de la secrétaire à l'Énergie des États-Unis, , du conseiller en sécurité nationale des États-Unis, , de la cheffe de cabinet adjointe, , de la conseillère à la sécurité intérieure des États-Unis, , de l'attachée de presse , de la directrice du Conseil économique national des États-Unis, , et du directeur principal pour l'hémisphère occidental du Conseil économique national des États-Unis, . Le premier ministre Trudeau et le président Biden se sont rencontrés à de nombreuses reprises depuis l'investiture du président en janvier 2021, notamment en février 2021 lors de leur première rencontre bilatérale (virtuelle), en novembre 2021 à Washington DC , en juin 2022 à Los Angeles et en janvier 2023 lors du Sommet des leaders nord-américains à Mexico . Ils ont également tenu des rencontres en marge de plusieurs sommets et réunions internationaux.

, en juin 2022 à et en janvier 2023 lors du Sommet des leaders nord-américains à . Ils ont également tenu des rencontres en marge de plusieurs sommets et réunions internationaux. En février 2021, le premier ministre Trudeau et le président Biden ont lancé la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada, qui établit un cadre de travail ambitieux pour faire croître nos économies, renforcer la classe moyenne et bâtir un avenir plus sain.

En 2021, le premier ministre Trudeau et le président Biden des États-Unis ont mis sur pied le Groupe de travail canado-américain sur les chaînes d'approvisionnement, dont le mandat consiste à renforcer la sécurité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement bilatérale et à resserrer notre relation économique interreliée et mutuellement profitable.

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) couvre l'une des plus vastes régions de libre-échange du monde. Il génère la croissance économique et contribue à hausser la qualité de vie des citoyens de chacun des pays membres.

Le Canada et les États-Unis partagent la frontière terrestre la plus longue et la plus sûre du monde, qu'ont traversée environ 3,4 milliards de dollars de biens et services chaque jour en 2022.

et les États-Unis partagent la frontière terrestre la plus longue et la plus sûre du monde, qu'ont traversée environ 3,4 milliards de dollars de biens et services chaque jour en 2022. Le commerce bilatéral de biens et de services entre le Canada et les États-Unis s'élevait à plus de 1,3 mille milliards de dollars en 2022.

En 2021, le commerce bilatéral d'acier et d'aluminium entre le Canada et les États-Unis était évalué à 34,3 milliards de dollars.

En 2022, les États-Unis sont demeurés le plus important partenaire commercial du Canada en matière de biens et de services. En effet, les exportations du Canada vers les États-Unis ont dépassé 598 milliards de dollars.

En 2021, les États-Unis représentaient 91 % des exportations d'énergie du Canada en termes de valeur. La relation en matière d'énergie est réciproque. Les États-Unis représentaient 73 % des importations d'énergie du Canada en termes de valeur.

Le Canada acquiert plus de biens des États-Unis que de la Chine, de la France et du Japon réunis.

acquiert plus de biens des États-Unis que de la Chine, de la et du Japon réunis. Le Canada est le principal partenaire commercial de la plupart des États américains.

est le principal partenaire commercial de la plupart des États américains. Les entreprises canadiennes qui opèrent aux États-Unis emploient directement 634 000 Américains.

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]