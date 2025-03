OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le FBI a annoncé aujourd'hui une augmentation de la récompense maximale pour l'arrestation de Ryan James Wedding, le chef présumé d'un réseau criminel lié aux cartels mexicains

Une récompense allant jusqu'à 10 millions $US a été annoncée pour toute information pouvant mener à l'arrestation ou à la condamnation de Wedding, qui se fait aussi appeler :

Giant;

Public Enemy;

El Jefe.

Wedding sera aussi inscrit sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI.

Dans l'acte d'accusation initial, Wedding est accusé d'être à la tête d'une entreprise criminelle continue, ainsi que de meurtres et de complots en vue de posséder, de distribuer et d'exporter de la cocaïne.

Les services de police participant à cette enquête disposent d'informations selon lesquelles l'organisation de Wedding et ses affiliés tentent ou ont tenté d'intimider et de menacer des témoins. Toute tentative d'intimider ou de menacer un témoin fera l'objet d'une enquête approfondie et les personnes qui commettent ces infractions seront traduites en justice.

La GRC et le FBI ont collaboré pendant plus d'un an pour cibler un réseau criminel lié aux cartels mexicains. Ce réseau a acheminé de grandes quantités de méthamphétamine et de cocaïne de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud vers le Canada et l'étranger en passant par les États-Unis. Il a aussi commandé des meurtres en Amérique du Nord et blanchi d'importantes sommes provenant de produits de la criminalité.

La Police fédérale de la GRC a collaboré étroitement avec le FBI pendant l'enquête et a joué un rôle essentiel d'intermédiaire avec les organismes d'application de la loi au Canada, notamment le Service de police régional de Niagara, la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police de Toronto, la Sûreté du Québec et le Service de police régional de Peel.

« Ryan Wedding continue de représenter l'une des plus grandes menaces du crime organisé au Canada, même en tant que fugitif. Nous continuerons de travailler avec nos homologues américains et mexicains pour le trouver. Il n'a jamais été aussi important de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires à l'étranger afin de nous attaquer aux menaces liées à la criminalité transnationale et l'empêcher de nuire à la population et aux alliés du Canada. » - Liam Price, directeur général, Services spéciaux internationaux

« La GRC est déterminée à poursuivre les dirigeants de ces organisations de trafic de drogue. Grâce à nos efforts de collaboration avec le FBI, nous avons perturbé un important groupe du crime organisé. Nous poursuivrons notre collaboration avec le FBI, ainsi qu'avec les services de police canadiens partenaires, pour assurer la sécurité des communautés et des citoyens. » - Surintendant principal Mathieu Bertrand, directeur général, Crime organisé et grave et Intégrité des frontières

Le crime organisé s'étend au-delà des frontières et trouve toujours de nouveaux moyens pour contourner la loi. Les partenariats, comme celui avec le FBI, permettent à la GRC de conjuguer ses efforts à ceux des autres pour perturber les activités criminelles.

Appel au public

Tout membre du public qui détient de l'information sur les allées et venues de Ryan Wedding est prié de communiquer avec le FBI par téléphone (appel vocal, WhatsApp, Signal ou Telegram, ou message texte) en composant le +1-424 495-0614. Si vous résidez en dehors des États-Unis, vous pouvez aussi vous rendre à l'ambassade ou au consulat des États-Unis, du Canada ou du Mexique le plus proche. Si vous vous trouvez aux États-Unis, vous pouvez communiquer avec le bureau local du FBI.

Vous avez de l'information sur les activités illicites de personnes ou de groupes de personnes? Communiquez avec la GRC ou votre service de police local.

