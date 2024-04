MONTRÉAL, le 8 avril 2024 /CNW/ - Solvay, leader mondial dans les produits chimiques essentiels, et le Fond Inlandsis, un fonds d'investissement durable basé au Québec (Canada), ont conclu une entente de collaboration à long terme pour deux projets d'avant-garde visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'usine de production de carbonate de soude de Solvay, à Green River au Wyoming (États-Unis).

Cette collaboration en finance carbone permettra de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre de l'usine de carbonate de soude de Solvay au Wyoming.

Grâce à cette nouvelle collaboration, Solvay bénéficiera de l'expertise des marchés environnementaux et des capacités financières d'Inlandsis pour soutenir des projets majeurs de décarbonation en accord avec son ambition de neutralité carbone.

À Green River, Solvay extrait du trona, un minerai présent dans les gisements évaporitiques, pour la production de carbonate de soude et de bicarbonate de soude. La collaboration entre Solvay et Inlandsis concerne des projets de réduction des émissions de GES issues de l'extraction du trona, notamment grâce à l'introduction de la technologie d'oxydation thermique régénératrice (RTO), une première dans le secteur du carbonate de soude, planifiée pour être opérationnelle en 2024.

Les produits chimiques essentiels de Solvay font partie intégrante de notre vie quotidienne, et leur demande croissante est soutenue par des tendances macroéconomiques durables telles que l'électrification et les énergies renouvelables. Le carbonate de soude est utilisé dans la fabrication du carbonate de lithium pour les batteries de véhicules électriques ainsi que dans la production de verre photovoltaïque. De plus, des solutions à base de bicarbonate de soude sont utilisées pour éliminer les polluants des gaz de combustion émis par les centrales électriques et d'autres industries.

« Ce projet est un exemple d'action menée par Solvay pour parvenir à la neutralité carbone, grâce à des innovations disruptives et des investissements importants. Fort de notre collaboration avec Inlandsis, Solvay accroîtra la durabilité de ses activités en réduisant massivement ses émissions tout en améliorant sa performance financière, » souligne Matteo Paperini, Directeur du projet chez Solvay.

Jamie Callendar, directeur général du Fonds Inlandsis, affirme : « L'équipe d'Inlandsis est très heureuse de participer aux efforts de décarbonation de Solvay à Green River, de partager son expertise des marchés environnementaux et d'accroître la valeur de ces projets de pointe pour réduire l'empreinte carbone. Il est encourageant de voir une entreprise leader en matière de durabilité comme Solvay investir dans de nouvelles technologies pour décarboner sa production de carbonate de soude et de bicarbonate, des minéraux essentiels pour la fabrication de composants au cœur de la transition énergétique tels que les véhicules électriques, les panneaux solaires ou les solutions de traitement des gaz polluants. Selon une analyse effectuée par Inlandsis sur les projets de conformité du secteur minier sur le marché du carbone, ce projet de réduction des gaz à effet de serre représente le plus gros investissement de ce type en Amérique du Nord. »

Le Fonds Inlandsis est un exemple probant des solutions d'impact mises en avant par Fondaction Gestion d'actifs (FGA), le gestionnaire du fonds. En effet, FGA a pour mission de résoudre les grands enjeux environnementaux et sociaux en déployant des solutions financières innovantes et hautement performantes en vue d'accélérer une transformation profonde et durable de l'économie. La collaboration avec Solvay constitue l'investissement le plus important d'Inlandsis, qui met à profit son expérience en mobilisation de capitaux après une quarantaine de projets de réduction ou d'élimination des émissions depuis sa création en 2017. Inlandsis fait activement progresser des projets de décarbonation similaires. Son Fonds II sera déployé dans les mois à venir.

Marc-André Binette, vice-président et directeur général de FGA, gestionnaire d'impact, conclue : « Fondaction Gestion d'actifs se réjouit de l'engagement et de la confiance que lui témoigne Solvay, qui est désormais le plus important investissement du Fonds Inlandsis. Cette collaboration témoigne de la réputation mondiale du Fonds Inlandsis comme chef de file en finance du carbone. »

À propos d'Inlandsis

Créé en 2017, la plateforme de fonds Inlandsis est soutenue depuis ses débuts par Fondaction et Priori-T Capital, tous deux basés à Montréal. Cette association a mené à la création d'un partenariat stratégique pour assurer le succès des Fonds Inlandsis. Inlandsis est la seule plateforme de fonds canadienne, et l'une des rares au monde, qui génère du rendement à ses investisseurs en utilisant les marchés du carbone pour financer des projets de réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Pour plus d'informations, consultez fondsinlandsis.com.

À propos de Fondaction Gestion d'actifs

Fondaction Gestion d'actifs est un gestionnaire d'impact qui crée et déploie des solutions financières innovantes et performantes pour résoudre de grands enjeux environnementaux et sociétaux tout en générant des rendements compétitifs.

Filiale de Fondaction, FGA canalise les capitaux à grande échelle vers des secteurs d'impact, accélérant ainsi la transformation profonde et durable de l'économie.

FGA gère actuellement des plateformes de fonds totalisant plus de 480 M$ œuvrant dans des domaines comme la transition énergétique, la protection du capital naturel, les marchés environnementaux et l'économie circulaire.

Pour obtenir plus d'informations, consultez fondactiongestiondactifs.ca

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,9 milliards d'euros en 2023, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d'informations sont disponibles sur solvay.com et LinkedIn.

SOURCE Inlandsis