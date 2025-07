Pour saisir les vastes possibilités que l'économie de l'IA créera, Cognizant s'est associée à Lovable, Windsurf, Cursor, Gemini Code Assist et GitHub Copilot pour favoriser la maîtrise de l'IA dans les rangs de talents.

TEANECK, New Jersey, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Cognizant (NASDAQ: CTSH) a annoncé aujourd'hui qu'elle organise le plus grand événement mondial de vibe coding, avec plus de 250 000 employés - des RH aux ventes en passant par l'ingénierie et le marketing - inscrits pour commencer à développer des idées et à adopter une nouvelle ère de programmation de l'IA. Pour valider et célébrer l'ampleur de cet événement, Cognizant tente d'obtenir le titre GUINNESS WORLD RECORDS pour la plupart des participants à un marathon de programmation d'IA générative en ligne, une catégorie qui reflète étroitement la structure et l'approche de son événement de vibe coding.

Au deuxième trimestre de cette année, le code généré par l'IA et développé en collaboration avec les employés de Cognizant a progressé de près de 30 %. L'événement de vibe coding de Cognizant commence aujourd'hui et durera une semaine, dans le but de tirer parti d'un point d'inflexion important : à mesure que le codage alimenté par l'IA prend de l'ampleur, le travail humain est réinventé et chaque employé peut jouer un rôle dans cette transformation. En 2023, Cognizant a fait le pari d'investir un milliard de dollars dans l'IA sur trois ans. Depuis, l'entreprise s'est attachée à tirer parti des gains de productivité de l'IA pour favoriser l'engagement à haute valeur ajoutée des talents.

« Nous sommes ravis d'organiser le premier et le plus grand événement de vibe coding, une initiative novatrice qui souligne notre engagement à promouvoir la maîtrise de l'IA chez tous les talents, quelles que soient leurs compétences techniques », a déclaré Ravi Kumar S., chef de la direction de Cognizant. « Historiquement, il y a eu un fossé important entre ceux qui avaient accès à la technologie et ceux qui n'y avaient pas accès - mais aujourd'hui, la technologie a été diffusée entre les mains de personnes qui n'ont pas besoin de compétences numériques approfondies pour y accéder. Cette uniformisation des règles du jeu nous permet de libérer une nouvelle valeur en milieu de travail, en stimulant l'innovation et les progrès dans tous les milieux et toutes les expertises. »

Pour soutenir un éventail de connaissances techniques et non techniques chez plus de 330 000 employés, Cognizant s'est associée à des plateformes de vibe coding de premier plan, dont Lovable, Windsurf, Cursor, Gemini Code Assist et GitHub Copilot. Lors de l'inscription, les employés pouvaient choisir la plateforme qu'ils souhaitaient utiliser en fonction de leur niveau de compétence. De plus, pour accélérer le déploiement d'une ressource intuitive et complète pour les employés, Cognizant vibe a codé son propre portail en ligne interne dans le mois précédant l'événement, avec l'inscription, des ressources d'apprentissage organisées, des tutoriels détaillés, et la simplification des processus de soumission de projets.

« L'ère de l'IA a ouvert des possibilités incroyables. Avec Lovable, n'importe qui, pas seulement les codeurs, peut transformer des idées en réalité, en créant instantanément des applications et des sites Web en discutant simplement avec l'IA. « Cette démocratisation de la technologie n'est pas seulement une question d'autonomisation individuelle ; il s'agit de stimuler la créativité, l'innovation et la productivité, ce qui était auparavant inimaginable », a déclaré Anton Osika, chef de la direction et cofondateur de Lovable. « Nous sommes ravis de soutenir la première semaine de vibe coding de Cognizant. Ensemble, nous permettons à une nouvelle génération de créateurs et de résolveurs de problèmes de construire n'importe quoi et, ce faisant, de façonner un avenir meilleur. »

L'événement de vibe coding de Cognizant vise à mobiliser des milliers d'employés en proposant des ateliers pratiques, une trousse d'outils d'ingénierie rapide, des sessions sur les meilleures pratiques, un concours d'innovation et la reconnaissance de projets exceptionnels. À l'issue de la semaine, les participants peuvent rejoindre la communauté mondiale de vibe coding de Cognizant pour continuer à partager des idées et à faire progresser les solutions au sein de l'entreprise et pour les clients.

« Chez Windsurf, nous avons été témoins de la façon dont l'IA agentique peut développer les compétences des créateurs de logiciels, des développeurs aux concepteurs, en passant par les analystes et les opérateurs », a déclaré Jeff Wang, chef de la direction de Windsurf. « Nous sommes fiers de nous associer à Cognizant pour l'organisation de la semaine du vibe coding et de concrétiser cette vision à grande échelle. Il ne s'agit pas seulement de la maîtrise de l'IA, il s'agit de libérer un nouveau type de créativité au sein d'équipes entières et d'horizons divers. »

Au cours des dernières années, Cognizant s'est engagée à promouvoir l'ingéniosité alimentée par l'IA au sein de sa base de talents. En 2023, l'entreprise a lancé Bluebolt, une initiative d'innovation locale qui encourage la génération d'idées de la part de tous les employés. À ce jour, les employés ont partagé plus d'un demi-million (528 505) d'idées via la plateforme d'innovation Bluebolt. Parmi les idées partagées, plus de 80 000 ont déjà été mises en œuvre avec des clients. En outre, afin de créer un vivier de talents disposant des compétences adéquates pour exploiter le potentiel d'innovation de l'IA, Cognizant a lancé une initiative de formation mondiale appelée Synapse, qui vise à perfectionner les compétences d'un million de personnes d'ici à 2026.

