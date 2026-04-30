L'acquisition élargira la pile technologique de constructeurs d'IA de Cognizant grâce à des capacités d'exploitation de l'IA de niveau production





Astreya, le spécialiste des services d'infrastructure d'IA et de centre de données possédant une expertise approfondie des centre de données et des services gérés des lieux de travail, rejoint Cognizant dans le cadre de la construction de la plus importante infrastructure de centre de données de l'histoire

TEANECK, New Jersey, 30 avril 2026 /CNW/ - Cognizant (Nasdaq : CTSH) annonce aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir Astreya, un fournisseur mondial de solutions et de services TI gérés axés sur l'IA, dont le siège social est situé à San Jose, en Californie, pour un montant non divulgué. La transaction devrait faire avancer la transformation de Cognizant en tant que constructeur d'IA et élargir sensiblement les capacités de base de l'infrastructure d'IA de Cognizant en exploitant à grande échelle les vastes capacités de services gérés d'Astreya pour les entreprises clientes.

Créé en 2001 et exerçant ses activités dans plus de trente-cinq pays, Astreya possède 25 ans d'expérience en tant que partenaire de confiance pour les plus grandes entreprises technologiques au monde, y compris des relations à long terme avec six des « Sept Magnifiques » hyperscalers. Sa plateforme exclusive AI OpsHub, avec des modules pour l'évaluation de l'état de préparation, l'intelligence des signaux, l'analyse, l'automatisation agentique et le Bureau d'innovation technologique, devrait approfondir le bassin de talents en IA de Cognizant et renforcer ses capacités de prestation d'IA de qualité production, traduisant un vaste potentiel d'IA en résultats commerciaux spécifiques et en plateformes prêtes à l'emploi adaptées aux contextes de chaque client. Combinée à la stratégie d'infrastructure d'IA hybride de Cognizant, l'expertise différenciée d'Astreya en matière de conception, de construction et de gestion d'infrastructure d'IA dans l'ensemble de la chaîne de valeur devrait aider à soutenir et à accélérer la transformation des clients. Les solutions d'IA client sur mesure d'Astreya et ses partenariats avec l'écosystème, ancrés par Google Cloud Platform et ServiceNow, deviendront des actifs clés au sein de l'infrastructure mondiale de prestation de services de Cognizant.

« Entre 2025 et 2030, la mise en place de l'infrastructure de centre de données d'IA s'élève actuellement à 6 700 milliards de dollars. La capacité mondiale devrait doubler d'ici cinq ans. Les cinq plus grands hyperscalers devraient dépenser près de 700 milliards de dollars en infrastructures rien qu'en 2026. En faisant l'acquisition d'Astreya et de sa plateforme d'infrastructure d'IA exclusive et de qualité de production, complémentaire à la pile de constructeurs d'IA de Cognizant, nous serons encore mieux à même d'aider les clients à concevoir leurs systèmes d'IA pilotés par plateforme et à les opérationnaliser à grande échelle », déclare Ravi Kumar S, chef de la direction de Cognizant.

Surya Gummadi, président de Cognizant Americas, ajoute : « L'investissement dans les centres de données IA est un chemin critique pour la croissance future de l'économie et de l'emploi, en particulier aux États-Unis, où les centres de données et les activités connexes d'investissement de haute technologie représentaient 80 % de la croissance de la demande intérieure privée au premier semestre de 2025, et où les dépenses en capital des hyperscalers avoisinent maintenant les 400 milliards de dollars par an, chaque emploi direct dans les centres de données supportant plus de six emplois dans le reste de l'économie. La mise à l'échelle efficace et crédible de l'infrastructure d'IA, y compris les centres de données, exige un contexte approfondi et une expertise en création d'IA. Nous nous attendons à ce que l'acquisition d'Astreya élargisse de manière significative les capacités d'infrastructure d'IA de Cognizant et améliore nos puissantes relations avec les Sept Magnifiques ».

La plateforme AI OpsHub d'Astreya, avec des modules pour l'évaluation de l'état de préparation, l'intelligence de signal, l'analyse et l'automatisation agentique, fournit à Cognizant un moteur d'exploitation prêt à l'emploi qui génère déjà des résultats mesurables. En plus du Bureau d'innovation technologique, les solutions d'intelligence artificielle client sur mesure d'Astreya, ses vastes capacités de services de gestion déléguée et ses partenariats avec l'écosystème, fondés sur la plateforme Google Cloud et ServiceNow, deviendront des actifs clés au sein de l'infrastructure mondiale de prestation de services de Cognizant.

« Astreya a redéfini ce que signifie être un partenaire de confiance à l'ère de l'IA, en intégrant l'intelligence dans chaque solution, sans perdre la connexion humaine qui génère des résultats réels. Intégrer Cognizant est le prochain chapitre naturel pour l'équipe mondiale d'Astreya et, avant tout, pour les clients qui nous ont fait confiance pour gérer leurs environnements technologiques les plus critiques. Au cours des dernières années, nous avons fait des investissements délibérés et disciplinés dans l'IA : pour créer des plateformes, former des spécialistes et repenser fondamentalement la façon dont les services gérés sont fournis. Nous nous réjouissons à la perspective d'entrer dans l'ère de l'infrastructure de l'IA au sein de la famille Cognizant! », déclare Romil Bahl, président et chef de la direction d'Astreya.

L'acquisition accélère directement la transition de Cognizant vers le statut de constructeur d'IA, pour aider les entreprises à combler l'écart entre l'investissement dans l'infrastructure d'IA et la valeur commerciale en opérationnalisant et en déployant des talents interdisciplinaires capables d'exploiter des systèmes d'IA à grande échelle. Astreya est un fournisseur de services de gestion impartie qui fournit déjà des services de gestion impartie dans des environnements exploités par six des hyperscalers. La société gère l'infrastructure de centre de données, les environnements de laboratoire d'intelligence artificielle, les réseaux d'entreprise et la technologie de l'espace de travail à grande échelle, avec près d'une décennie consécutive de prestation de services gérés axés sur les résultats.

Pour les clients de Cognizant, l'acquisition devrait fournir des capacités éprouvées d'exploitation de l'IA (accélérateurs, solutions de PI de plateforme et talents hautement renforcés) qui peuvent être déployées immédiatement. Pour les clients actuels d'Astreya, l'envergure mondiale et la portée sectorielle de Cognizant devraient permettre d'accroître considérablement la capacité de service et d'accélérer la commercialisation des capacités émergentes d'IA d'entreprise à un rythme qui n'est pas réalisable en tant que fournisseur de services gérés autonome.

L'acquisition devrait être conclue au deuxième trimestre de 2026, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires requises et d'autres conditions de clôture. Les clauses financières n'ont pas été divulguées.

À propos de Cognizant :

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

À propos d'Astreya :

Astreya est un fournisseur mondial de services TI gérés qui soutient les entreprises en concevant, en déployant et en gérant des environnements technologiques complexes. Nous proposons des solutions de bout en bout dans les domaines du nuage hybride, des centres de données, de l'infrastructure de réseau et de l'espace de travail numérique. L'automatisation intelligente et l'IA sont au cœur de tout ce que nous construisons pour favoriser l'efficacité, accélérer la prestation de services et éliminer les obstacles à la croissance de nos clients.

Conseillers

Mayer Brown a agi à titre de conseiller juridique pour Cognizant. J.P. Morgan Securities LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif et Latham & Watkins et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi à titre de conseillers juridiques pour Astreya.

Pour en savoir plus, veuillez prendre contact avec :

Tyler Scott, vice-président principal, relations avec les investisseurs : [email protected]

Jeff DeMarrais, vice-président principal et directeur des communications : [email protected]

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations prospectives faites conformément aux dispositions relatives à la règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont l'exactitude est nécessairement sujette à des risques, des incertitudes et des hypothèses quant à des événements futurs qui pourraient ne pas s'avérer exacts. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations prospectives explicites ou implicites liés aux activités d'Astreya, y compris la croissance prévue ; les avantages prévus de la transaction proposée, y compris les avantages prévus liés aux synergies, aux nouvelles occasions d'affaires et à la croissance ; le moment prévu de la clôture de la transaction ; les plans, objectifs, attentes et intentions de la société fusionnée ; les investissements projetés dans les centres de données d'intelligence artificielle ; les dépenses en capital prévues ; et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations ne constituent ni des promesses ni des garanties, mais sont soumis à divers risques et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les investisseurs actuels et éventuels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Parmi les facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus, mentionnons le risque que les avantages attendus de la transaction ne soient pas pleinement réalisés ou qu'ils prennent plus de temps que prévu ; la perturbation des activités des parties en raison de l'annonce et de l'attente de la transaction ; la capacité d'obtenir les approbations requises de la transaction dans le délai prévu, ou du tout, et le risque que de telles approbations entraînent l'imposition de conditions qui pourraient nous nuire après la clôture de la transaction ou affecter négativement les avantages attendus de la transaction ; le risque que les conditions de clôture de l'accord de transaction soient remplies, ou tout retard imprévu dans la conclusion de la transaction ou la survenance d'un événement, d'un changement ou d'autres circonstances pouvant donner lieu à la résiliation de l'accord de transaction ; la possibilité que la transaction soit plus coûteuse à terminer que prévu, y compris en raison de facteurs ou d'événements imprévus ; le risque que la combinaison des activités et des activités d'Astreya en Cognizant soit plus coûteuse ou difficile que prévu, ou que nous ne soyons pas en mesure d'intégrer avec succès les activités d'Astreya aux nôtres, y compris en raison de facteurs ou d'événements imprévus ; et les conditions générales de concurrence, économiques, politiques et du marché et d'autres facteurs qui pourraient affecter nos résultats futurs ou ceux d'Astreya, y compris les conditions économiques générales, la nature concurrentielle et en évolution rapide des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence, le marché concurrentiel des talents et son incidence sur le recrutement et la fidélisation des employés, notre capacité à utiliser avec succès les technologies fondées sur l'IA, les risques juridiques, de réputation et financiers résultant de cyberattaques, les changements dans l'environnement réglementaire, y compris en ce qui concerne l'immigration et les taxes. D'autres facteurs susceptibles d'influencer les résultats futurs sont abordés dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Cognizant ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi sur les valeurs mobilières en vigueur l'exige.

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SOURCE Cognizant Technology Solutions Corporation