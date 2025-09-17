TORONTO, 17 septembre 2025 /CNW/ - Cognizant (NASDAQ : CTSH) est fière de figurer sur la première liste de Forbes des meilleurs employeurs au Canada pour la culture d'entreprise 2025. Cette reconnaissance prestigieuse est présentée par Forbes et Statista, le premier portail mondial de statistiques et fournisseur de classements sectoriels.

Forbes Canada Culture

La première édition du palmarès des meilleurs employeurs au Canada pour la culture d'entreprise récompense 200 entreprises exceptionnelles de tous les secteurs qui ont fait preuve d'une performance remarquable dans la promotion d'environnements de travail solides et positifs. La liste complète des meilleurs employeurs au Canada pour la culture d'entreprise 2025 peut être consultée à l'adresse suivante (en anglais): https://www.forbes.com/lists/canada-employers-culture/.

Cognizant Canada est profondément engagée à créer un environnement où les associés se sentent reconnus, responsabilisés et connectés, en rassemblant les équipes pour célébrer les étapes importantes et renforcer la communauté nationale. Les (Canada Maple Leaf Awards), un programme de reconnaissance trimestriel, célèbrent l'excellence en matière de service client, de livraison, d'innovation et de collaboration. Partout au pays, des comités sociaux organisent des événements de consolidation d'équipe qui insufflent plaisir et esprit d'équipe dans la journée de travail.

Cognizant Canada propose des programmes complets d'apprentissage et de développement, y compris des parcours de perfectionnement des compétences et de leadership adaptés aux associés canadiens, ainsi que des initiatives de sensibilisation communautaire et de bénévolat qui permettent aux employés d'avoir un impact significatif au-delà du lieu de travail. De plus, un Conseil local de diversité et d'inclusion, aligné sur les groupes d'affinité mondiaux, veille à ce que le lieu de travail reflète les diverses communautés desservies. Ces initiatives ont conduit à la reconnaissance de Cognizant en tant qu'« employeur mondial de choix » et en tant que (Great Place to Work®) dans 20 pays, y compris le Canada.

« Être nommée à la première liste de Forbes des meilleurs employeurs au Canada pour la culture d'entreprise est un grand moment de fierté pour Cognizant Canada, » a déclaré Jay MacIsaac, Directeur national du Canada. « Nos associés sont la force motrice de notre succès, et cette reconnaissance reflète la culture innovante et collaborative que nous avons bâtie et qui leur permet de développer leur carrière et d'avoir un impact durable pour nos clients."

En 2025, Cognizant a également été nommée l'une des « meilleures entreprises au monde » (World's Best Companies) par Time, l'une des « 2025 entreprises les plus éthiques au monde » (2025 World's Most Ethical Companies) par Ethisphere et et a organisé le plus grand événement de codage Vibe au monde (the world's largest Vibe coding event), ce qui lui a permis d'obtenir récemment le titre GUINNESS WORLD RECORDS™ title pour le plus grand nombre de participants à un hackathon en ligne d'intelligence artificielle générative.

Pour plus d'informations sur l'engagement de Cognizant envers la carrière et le bien-être de ses associés, visitez la page Cognizant carrières.

Statista publie des centaines de classements sectoriels mondiaux et de listes d'entreprises en partenariat avec des médias de renom. Ses services de recherche et d'analyse sont basés sur le succès de statista.com, la principale plateforme de données et d'intelligence économique offrant des statistiques, des études de marché et des analyses de consommation.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réimaginer leurs processus et à transformer leurs expériences pour garder une longueur d'avance dans un monde en évolution rapide. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur https://www.cognizant.com/ca/fr ou @cognizant.

